Požar u Vrbanji pod kontrolom, ljudski faktor i dalje glavni uzrok

Požar koji je sinoć oko 18:20 časova izbio u banjalučkom naselju Vrbanja stavljen je pod kontrolu nakon zahtjevne i neprekidne akcije banjalučkih vatrogasaca.

Uprkos izuzetno teškom terenu, ljudski životi i stambeni objekti ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi, potvrdio je za ATV komandir Banjalučke vatrogasno-spasilačke brigade Miroslav Malinić.

Odmah po prijavi, vatrogasne ekipe su u kratkom roku izašle na teren i započele akciju gašenja. Zbog specifičnosti lokacije i guste vegetacije, brzo je angažovana i pripravna smjena, kao i dodatna ispomoć, a u pomoć su pritekli i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja.

"Dobro smo upoznati sa ovim terenom jer ovdje intervenišemo bar četiri do pet puta otkako radim ovdje, a to su intervencije koje obično traju danima. Požar je prijavljen u 18:20, a već u 18:21 upućena je prva ekipa. U 18:52 poslali smo ispomoć, a alarmirano je i DVD Vrbanja koje je izašlo sa šest ljudi. Noćas oko jedan sat izvršili smo zamjenu ljudstva, a sada slijedi nova smjena sa još 15 vatrogasaca", naveo je Malinić.

Sam teren predstavlja najveći izazov za vatrogasne ekipe. Terenska vozila mogu da se kreću svega par stotina metara, nakon čega vatrogasci moraju pješice nastaviti kroz neprohodnu šumu, vrtače i kamenjar. Zbog takvih uslova tokom noći je zabilježeno i nekoliko lakših povreda među vatrogascima usled padova.

Vatrogasci primjenjuju kombinovane metode kako bi vatrenu stihiju usmjerili ka prirodnim preprekama.

"Radimo kombinaciju pasivnog i aktivnog gašenja, a po potrebi pravu i kontra-vatru kako bismo požar usmjerili prema potoku ili šumskom putu i tako ga ograničili. Ipak, u samom požarištu ima mnogo panjeva koji tinjaju. S obzirom na to da nema najavljenih padavina, realan je scenario da će se na ovom području dimiti narednih sedam dana", istakao je komandir.

Govoreći o uzrocima, Malinić je kategoričan da je u pitanju ljudski faktor i apelovao na sugrađane da ne pale vatru na otvorenom u periodu suše.

"Ovakav požar nije mogao nastati sam od sebe u 18:20 zbog vremenskih prilika. Uvijek je tu prisutna ljudska ruka, kao i prije tri godine kada smo na istoj lokaciji gasili požar pet-šest dana. Ljudi često pogrešno tumače zakon i misle da je dovoljno samo da obavijeste vatrogasce i da su time završili svoj posao. To nije tačno dužni su da preduzmu sve mjere bezbjednosti. Sada je vazduh suv, materijal lako zapaljiv i spaljivanje se ne može kontrolisati, niti vatrogasci mogu biti na stotinama lokacija istovremeno. Vrijeme za takve radove na otvorenom jednostavno nije odgovarajuće", zaključio je Malinić.