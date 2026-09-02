Logo

Požar u Vrbanji pod kontrolom, ljudski faktor i dalje glavni uzrok

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 09:35

Komentari:

0
Пожар у Врабањи.
Foto: ATV

Požar koji je sinoć oko 18:20 časova izbio u banjalučkom naselju Vrbanja stavljen je pod kontrolu nakon zahtjevne i neprekidne akcije banjalučkih vatrogasaca.

Uprkos izuzetno teškom terenu, ljudski životi i stambeni objekti ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi, potvrdio je za ATV komandir Banjalučke vatrogasno-spasilačke brigade Miroslav Malinić.

Odmah po prijavi, vatrogasne ekipe su u kratkom roku izašle na teren i započele akciju gašenja. Zbog specifičnosti lokacije i guste vegetacije, brzo je angažovana i pripravna smjena, kao i dodatna ispomoć, a u pomoć su pritekli i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja.

"Dobro smo upoznati sa ovim terenom jer ovdje intervenišemo bar četiri do pet puta otkako radim ovdje, a to su intervencije koje obično traju danima. Požar je prijavljen u 18:20, a već u 18:21 upućena je prva ekipa. U 18:52 poslali smo ispomoć, a alarmirano je i DVD Vrbanja koje je izašlo sa šest ljudi. Noćas oko jedan sat izvršili smo zamjenu ljudstva, a sada slijedi nova smjena sa još 15 vatrogasaca", naveo je Malinić.

Sam teren predstavlja najveći izazov za vatrogasne ekipe. Terenska vozila mogu da se kreću svega par stotina metara, nakon čega vatrogasci moraju pješice nastaviti kroz neprohodnu šumu, vrtače i kamenjar. Zbog takvih uslova tokom noći je zabilježeno i nekoliko lakših povreda među vatrogascima usled padova.

Vatrogasci primjenjuju kombinovane metode kako bi vatrenu stihiju usmjerili ka prirodnim preprekama.

"Radimo kombinaciju pasivnog i aktivnog gašenja, a po potrebi pravu i kontra-vatru kako bismo požar usmjerili prema potoku ili šumskom putu i tako ga ograničili. Ipak, u samom požarištu ima mnogo panjeva koji tinjaju. S obzirom na to da nema najavljenih padavina, realan je scenario da će se na ovom području dimiti narednih sedam dana", istakao je komandir.

Govoreći o uzrocima, Malinić je kategoričan da je u pitanju ljudski faktor i apelovao na sugrađane da ne pale vatru na otvorenom u periodu suše.

"Ovakav požar nije mogao nastati sam od sebe u 18:20 zbog vremenskih prilika. Uvijek je tu prisutna ljudska ruka, kao i prije tri godine kada smo na istoj lokaciji gasili požar pet-šest dana. Ljudi često pogrešno tumače zakon i misle da je dovoljno samo da obavijeste vatrogasce i da su time završili svoj posao. To nije tačno dužni su da preduzmu sve mjere bezbjednosti. Sada je vazduh suv, materijal lako zapaljiv i spaljivanje se ne može kontrolisati, niti vatrogasci mogu biti na stotinama lokacija istovremeno. Vrijeme za takve radove na otvorenom jednostavno nije odgovarajuće", zaključio je Malinić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrbanja

Požar Vrbanja

Miroslav Malinić

gašenje požara

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вода, чесма

Banja Luka

U toku radovi: Ova banjalučka naselja dana mogu ostati bez vode

37 min

0
Накупљено смеће у насељу Ада.

Banja Luka

Banjalučani strahuju od izbijanja zaraze: Smeće se gomila

1 h

1
Врбања пожар шума ватра ноћ

Banja Luka

Kakvo je stanje jutros sa šumskim požarom u Vrbanji - VIDEO

1 h

0
Бабић: Пожар у Врбањи гаси комплетна смјена, нема угрожених објеката

Banja Luka

Babić: Požar u Vrbanji gasi kompletna smjena, nema ugroženih objekata

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

42

Obustava željezničkog saobraćaja, radnici u štrajku: Traže povećanje plata

09

35

Požar u Vrbanji pod kontrolom, ljudski faktor i dalje glavni uzrok

09

31

Drastičan preokret vremena: Stiže pad od 20 stepeni, pominje se i prvi snijeg

09

17

Poznati detalji obračuna u tramvaju: Povrijeđen migrant, napadač i dalje u bjekstvu

09

09

Šta sve Fond solidarnosti plaća za djecu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima