Počela sjednica Odbora za ustavna pitanja NSRS

U Banjaluci je počela sjednica Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da se utvrdi zvanični odgovor Ustavnom sudu BiH povodom podnesenog zahtjeva bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Bećirovićev zahtjev se odnosi na rješavanje spora sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog izjave o proglašenju odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, usvojenoj bez konsenzusa, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske, te odluke parlamenta o potvrđivanju izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske od 7. jula.

Na dnevnom redu je i odluka parlamenta Srpske o potvrđivanju ove izjave, koja je usvojena 7. jula.