MAPA - Objavljene lokacije: Gdje su u BiH srušene srpske crkve

Na sajtu "destroyedchristianity.org" objavljeno je još trideset lokacija na kojima su srušene srpske crkve na području BiH.

Uz lokacije postavljene su i fotografije, a broj lokacija je sada dostigao 72.

"Nakon što je na pres konferenciji 16.juna 2026. godine predstavljen sajt sa 42 lokacije, sa fotografijama srušenih srpskih hrišćanskih crkava, nastavljen je kontinuitet, i trenutno na sajtu www.destroyedchristianity.org je postavljeno 72 lokacije sa srušenim hrišćanskim srpskim crkvama i srpskim grobljima", poručili su sa stranice "Destroyed Christianity".

Najavili su da će nastaviti u kontinuitetu dokazivanje da je hrišćansko srpsko vjersko nasljeđe sistematski na udaru velikobošnjačke politike.

Lokacije možete pogledati na OVOM LINKU.