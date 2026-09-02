Amerika izdala upozorenje za svoje građane u Kataru, Izraelu i Jordanu: ''Budite posebno oprezni''

Sjedinjene Američke Države upozorile su svoje građane u Kataru, Izraelu i Jordanu da budu posebno oprezni zbog složene bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i mogućnosti neočekivane eskalacije.

Tačnije, SAD su upozorile na na moguća otkazivanja letova, zatvaranje vazdušnog prostora i druge poremećaje u saobraćaju.

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U bezbjednosnim upozorenjima američkih ambasada u tim zemljama navodi se da Amerikanci koji se nalaze na Bliskom istoku treba da budu posebno oprezni i da redovno prate informacije o bezbjednosnoj situaciji, radu aerodroma i avio-kompanija.

Američkim građanima koji putuju u region ili iz njega savjetuje se da status svojih letova provjeravaju direktno kod avio-kompanija, kao i putem zvaničnih informacija aerodroma.

Američke vlasti upozorile su da su američki diplomatski objekti, uključujući i one izvan Bliskog istoka, bili mete napada, uz napomenu da Iran i grupe koje ga podržavaju mogu ciljati druge američke interese u inostranstvu, kao i lokacije povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i američkim građanima širom svijeta, uključujući američke kompanije i druge institucije.

Američkim državljanima u regionu savjetuje se da budu svjesni svog okruženja, izbjegavaju demonstracije i velika okupljanja, kao i područja sa velikim prisustvom policije.

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Takođe se preporučuje praćenje lokalnih medija i zvaničnih informacija, postupanje u skladu sa uputstvima lokalnih vlasti i direktan kontakt sa avio-kompanijama u slučaju promjene ili otkazivanja leta.

U slučaju vazdušnog napada, građanima se savjetuje da se udalje od prozora i staklenih vrata, kao i od eventualnih ruševina i drugog otpada, i da prate zvanična obavještenja putem telefona i medija.

Američkim državljanima preporučuje se da mobilne telefone drže napunjenim i da unapred sačuvaju brojeve za hitne slučajeve.

Američko Ministarstvo spoljnih poslova takođe poziva građane da se prijave u program Smart Traveler Enrollment Program (STEP), koji omogućava prijavljenima da dobijaju najnovija bezbjednosna upozorenja i olakšava američkim ambasadama da stupe u kontakt sa njima u slučaju vanredne situacije.

Američkim građanima u Izraelu dodatno se savjetuje da budu upoznati sa lokacijom najbližeg skloništa ili zaštićenog prostora i da u svojim domovima ili drugim sigurnim objektima imaju zalihe hrane, vode, lijekova i drugih osnovnih potrepština.

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Američka ambasada preporučuje korištenje aplikacije izraelske Komande domaćeg fronta za Android i Apple uređaje, koja pruža upozorenja u realnom vremenu o raketnim i drugim napadima iz vazduha, kao i o upadima naoružanih bespilotnih letjelica. Za provjeru statusa letova putnici se upućuju na zvanične informacije aerodroma "Ben Gurion" u Tel Avivu i aerodroma u Haifi.

U Jordanu američka ambasada u Amanu posebno savjetuje američkim građanima da izbjegavaju putovanja u vojne baze.

U upozorenju se napominjue da je Iran napadao civilnu i kritičnu infrastrukturu širom Bliskog istoka, uključujući hotele, aerodrome i druge civilne lokacije.

(Tanjug)