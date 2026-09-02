Nova smjena u ukrajinskoj vojsci

Autor:ATV redakcija
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Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski smijenio je komandanta kopnenih snaga Ukrajine Genadija Šapovalova, navodi se u dekretu koji je objavljen na veb-sajtu predsjednika.
Zelenski je na tu funkciju imenovao pukovnika Svjatoslava Zajica, koji je ranije služio u vazdušno-desantnim trupama zemlje.
Druge informacije za sada nisu poznate.
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