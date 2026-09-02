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Nova smjena u ukrajinskoj vojsci

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02.09.2026 13:58

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Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski smijenio je komandanta kopnenih snaga Ukrajine Genadija Šapovalova, navodi se u dekretu koji je objavljen na veb-sajtu predsjednika.

Zelenski je na tu funkciju imenovao pukovnika Svjatoslava Zajica, koji je ranije služio u vazdušno-desantnim trupama zemlje.

Druge informacije za sada nisu poznate.

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Tagovi :

Volodimir Zelenski

Ukrajina

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