Nova smjena u ukrajinskoj vojsci

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Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski smijenio je komandanta kopnenih snaga Ukrajine Genadija Šapovalova, navodi se u dekretu koji je objavljen na veb-sajtu predsjednika.

Zelenski je na tu funkciju imenovao pukovnika Svjatoslava Zajica, koji je ranije služio u vazdušno-desantnim trupama zemlje. Druge informacije za sada nisu poznate.

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