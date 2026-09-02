Ova država postaje superstara, daje 92.700 KM po djetetu

Singapur je najavio direktnu pomoć od 70.000 singapurskih dolara (odnosno 92.700 KM) po djetetu do njegove 17. godine, u pokušaju da se izbori s istorijski najnižim stopama nataliteta.

Ovaj korak dolazi u trenutku kada je stopa fertiliteta u ovoj ostrvskoj državi pala na rekordno niskih 0,87. Time se Singapur našao u grupi azijskih zemalja s najnižim natalitetom na svijetu, uz Južnu Koreju i Tajvan, daleko ispod stope od 2,1, koja je potrebna za prostu obnovu stanovništva, piše list Gardijan.

Aktivacijom novog paketa mjera, država će roditeljima već pri rođenju djeteta uplatiti jednokratni grant od 10.000 singapurskih dolara (13.200 KM), uz dva dodatna granta od po 5.000 dolara (6.600 KM) za zdravstvene i obrazovne troškove.

Paket uključuje i godišnje "dječije kredite" od 2.000 dolara (2.600 KM) za djecu od jedne do 16 godina, smanjenje mjesečne cijene subvencioniranih vrtića na 150 dolara (200 KM) te značajno produženje roditeljskog odsustva.

Projekcije pokazuju da će Singapur ove godine zvanično dobiti status superstarog društva, što prema definiciji Ujedinjenih nacija znači da više od 21 posto populacije čine osobe starije od 65 godina. Za vlasti ovo predstavlja ozbiljan ekonomski alarm jer sve manji broj radno sposobnih stanovnika mora izdržavati rastuću populaciju penzionera.

Društvo Prilika za studente u Srpskoj: Ministarstvo dodjeljuje 50.000 KM

"Budućnost Singapura bit će snažna onoliko koliko budu snažne porodice koje ga grade", izjavio je premijer Lovrens Vong.

On je priznao da mnogi građani strahuju od budućnosti koja čeka njihovu djecu i obima obaveza koje roditeljstvo nosi.

Ipak, reakcije javnosti pokazuju da same novčane subvencije ne mogu preko noći promijeniti navike i društvene pritiske. Nedavno istraživanje agencije JojGov pokazalo je da četvrtina stanovnika Singapura uopšte ne planira imati djecu.

Li (34) je zaposlen u finansijskom sektoru i živi sa suprugom na istočnoj obali Singapura. Tvrdi da novac nije jedini faktor.

"Trenutno smo sretni sa svojim životom, a dijete bi sve komplikovalo. To traži ogroman dio vremena i odricanje od putovanja i izlazaka, što u ovom trenutku nismo spremni žrtvovati", kazao je Lee.

Osim finansija, ključne prepreke su izuzetno takmičarski nastrojen obrazovni sistem, zahtjevna radna kultura i visoki troškovi života. Pritisak za postizanjem vrhunskih rezultata stvorio je ogromnu industriju privatnih instrukcija, dok sociolozi upozoravaju da su roditelji opterećeni dodatnim obrazovanjem djece već od predškolskog uzrasta.

Ipak, kod dijela građana mjere vlasti ulijevaju optimizam. Građevinska koordinatorka Igbar Hisham (27) smatra da su je najavljene subvencije i podrška za brigu o djeci ohrabrile da planira porodicu čim se uda, uprkos tome što su troškovi života u gradu "nepodnošljivo visoki".

S druge strane, oni koji već imaju djecu naglašavaju važnost šire podrške. Majci troje djece i menadžerki Šu Rong Teo (41) usklađivanje posla i porodice bilo je moguće samo uz pomoć kućne pomoćnice, suprugove porodice i novih mjera koje su roditeljima povećale broj dana odsustva radi brige o djeci sa dva na 12 godišnje, piše Gardijan.