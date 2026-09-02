Zaharova: NATO pokušava da kontroliše UN

Zemlje NATO saveza odavno pokušavaju da oslabe UN i pretvore ih u instrument pod svojom kontrolom, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Oni imaju tajni plan za UN. Imaju ga već dugo, jer su prvo željeli da, u suštini, zatvore UN. Potrebno im je da UN postanu još gore. Oni su temeljni u pokušajima da ih pogoršaju, da ih učine manje efikasnim i potčinjenim, odnosno, da ih pretvore u organizaciju koja sama ne može ništa da riješi i može da se koristiti kao alat", istakla je Zaharova za "Sputnjik".

Zaharova je naglasila da zapadne zemlje nisu zainteresovane za jačanje svjetske organizacije jer je njen univerzalni status predstavlja izazov za njih.

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Ona je ocijenila da zapadne zemlje ne govore o potrebi unapređenja UN, niti plaćaju svoje doprinose zato što im ta svjetska organizacija nije potrebna.

"Prema njihovom mišljenju, UN su izazov koji treba da se degradira od sveobuhvatne, univerzalne organizacije do pukog alata", zaključila je Zaharova.

(Srna)