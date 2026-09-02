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Sudar dva broda kod Istanbula: U toku potraga za nestalom posadom

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02.09.2026 10:06

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Судар бродова код Истанбула.
Foto: HalkTV/X/Screenshot

Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se u srijedu u Mramornom moru kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je kontakt, saopštio je ured guvernera Istanbula.

Brod Alsu pod turskom zastavom, koji je plovio prema egejskoj luci Aliaga, i brod Tugberk Imamoglu, takođe pod turskom zastavom, na putu prema crnomorskoj luci Karadeniz Eregli, sudarili su se noćas u blizini istanbulske četvrti Silivri, navodi se u saopštenju kancelarije guvernera.

Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalske straže i helikopteri radi potrage i spašavanja, a na brodu Alsu nije bilo vidljivih oštećenja, navodi se u saopštenju. Međutim, vlasti nisu uspjele uspostaviti kontakt s brodom Tugberk Imamoglu i njegovih 10 članova posade.

Prema podacima Istanbulske privredne komore za pomorsku trgovinu, brod Tugberk Imamoglu, u vlasništvu kompanije Zejbe Denizcilik, plovi kao brod za prevoz rasutog tereta, dok je Alsu, u vlasništvu kompanije Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, hemijski tanker.

Operacija potrage i spašavanja i dalje je u toku, navodi se u saopštenju kancelarije guvernera.

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Tagovi :

Turska

brodovi

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