Sudar dva broda kod Istanbula: U toku potraga za nestalom posadom

Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se u srijedu u Mramornom moru kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je kontakt, saopštio je ured guvernera Istanbula.

Brod Alsu pod turskom zastavom, koji je plovio prema egejskoj luci Aliaga, i brod Tugberk Imamoglu, takođe pod turskom zastavom, na putu prema crnomorskoj luci Karadeniz Eregli, sudarili su se noćas u blizini istanbulske četvrti Silivri, navodi se u saopštenju kancelarije guvernera.

🔴 #SONDAKİKA | Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı!



ALSU isimli gemide hasar tespit edilmezken, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisi ve 10 mürettebatıyla irtibat kurulamadı.



İstanbul Valiliği, bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. https://t.co/prc3BAyWcn pic.twitter.com/tnLvkYY8k6 — Halk TV (@halktvcomtr) September 2, 2026

Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalske straže i helikopteri radi potrage i spašavanja, a na brodu Alsu nije bilo vidljivih oštećenja, navodi se u saopštenju. Međutim, vlasti nisu uspjele uspostaviti kontakt s brodom Tugberk Imamoglu i njegovih 10 članova posade.

Prema podacima Istanbulske privredne komore za pomorsku trgovinu, brod Tugberk Imamoglu, u vlasništvu kompanije Zejbe Denizcilik, plovi kao brod za prevoz rasutog tereta, dok je Alsu, u vlasništvu kompanije Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, hemijski tanker.

🚨 Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı



📌Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çarpışmasının ardından, TUĞBERK İMAMOĞLU ve gemideki 10 kişilik mürettebatla irtibat kesildi.



📌Denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.… pic.twitter.com/D3DcCKktf7 — CGTN Türk (@cgtnturk) September 2, 2026

Operacija potrage i spašavanja i dalje je u toku, navodi se u saopštenju kancelarije guvernera.