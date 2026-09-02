Zbog tropske oluje bez struje ostalo više od 4.000 domaćinstava

Tropska oluja "Eduar" napustila je Meksički zaliv i danas zahvatila kopno u blizini granice američkih saveznih država Teksasa i Luizijane, donoseći vjetrove brzine do oko 95 kilometara na sat i obilne pljuskove, saopštio je američki Nacionalni centar za uragane u Majamiju.

Komunalna preduzeća su saopštila da je oluja poremetila snabdijevanje električnom energijom za više od 4.000 domova i preduzeća u jugoistočnom Teksasu.

Se forma la Tormenta Tropical ⛈️



Fue durante la madrugada de este martes 25 de agosto que se formó la tormenta tropical “Julio” y las autoridades ya dieron a conocer su trayectoria;

¿afectará a México? 👉 https://t.co/U9fQF92zLm pic.twitter.com/zEFrxvwKkW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

U saopštenju Nacionalnog centra za uragane navodi se da je oluja "Eduar" stigla do kopna kod mjesta Džonson Baju na krajnjem jugozapadnom dijelu Luizijane i da je zatim donijela jaku kišu u jugoistočni Teksas.

Ističe se da meteorolozi predviđaju da će "Eduar" brzo oslabiti kako se centar oluje bude kretao dublje u unutrašnjost kopna. Meteorolozi su upozorili da bi obilne padavine mogle da izazovu lokalne poplave.

(Tanjug)