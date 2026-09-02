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Zbog tropske oluje bez struje ostalo više od 4.000 domaćinstava

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02.09.2026 07:13

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Foto: Guillaume Boulanger/Pexels

Tropska oluja "Eduar" napustila je Meksički zaliv i danas zahvatila kopno u blizini granice američkih saveznih država Teksasa i Luizijane, donoseći vjetrove brzine do oko 95 kilometara na sat i obilne pljuskove, saopštio je američki Nacionalni centar za uragane u Majamiju.

Komunalna preduzeća su saopštila da je oluja poremetila snabdijevanje električnom energijom za više od 4.000 domova i preduzeća u jugoistočnom Teksasu.

U saopštenju Nacionalnog centra za uragane navodi se da je oluja "Eduar" stigla do kopna kod mjesta Džonson Baju na krajnjem jugozapadnom dijelu Luizijane i da je zatim donijela jaku kišu u jugoistočni Teksas.

Ističe se da meteorolozi predviđaju da će "Eduar" brzo oslabiti kako se centar oluje bude kretao dublje u unutrašnjost kopna. Meteorolozi su upozorili da bi obilne padavine mogle da izazovu lokalne poplave.

(Tanjug)

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Oluja

nevrijeme

Meksički zaliv

Teksas

Luizijana

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