Krvavi napad na Tajms skveru: Ubijena potpredsjednica "Bank of Amerika"

Žena koja je ubijena u napadu nožem na Tajms skveru u Njujorku bila je potpredsjednik američkog bankarskog giganta "Bank of Amerika" Erin Pjačenti, objavio je "Njujork post" pozivajući se na izvore iz policije.

Prema navodima istražitelja, Pjačentijeva (32) je tokom napada, koji nije bio ničim izazvan, ubodena nožem u stomak. Preminula je na licu mjesta.

Žena naoružana kuhinjskim noževima napala je juče prolaznike na Tajms skveru.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani kasnije je saopštio da je žena koja je izvršila napad poginula, kao i jedna od njenih žrtava.

Oglasila se američka banka

"Šokirani smo i duboko ožalošćeni tragičnim gubitkom naše koleginice. Bila je cijenjena članica našeg tima i jako će nam nedostajati. Naše su misli s njenom porodicom i svim njenim bližnjima", objavila je američka banka u saopštenju koje je poslala Rojutersu, prenosi Indeks.

Pjačentijeva, koja je u banci bila potpredsjednica zadužena za odabir poslovnih partnera i sukobe interesa, preminula je u bolnici od posljedica ubodnih rana, objavio je Bloomberg, koji je prvi izvijestio o njenoj smrti.

Policajci su naređivali napadačici da odloži oružje

Prema navodima policije, 32-godišnja Pjačentijeva ubodena je u stomak nakon što je 49-godišnja Pamela Sisneros izvadila dva noža i nasumično napala nju i 68-godišnjeg muškarca.

Njujorška policija saopštila je da su policajci koji su stigli na mjesto događaja bili prisiljeni pucati i usmrtiti Sisneros nakon što je krenula prema njima s noževima.

Policajci su s Sisneros razgovarali oko četiri minute i naređivali joj da odloži oružje, ali ona je to odbila te im je prijetila.

"Rekla je policajcima: 'Neću ništa spustiti, radije bih vas ubila.' Ponovila je: 'Ubiću vas'", ispričala je zvaničnica policije Džesika Tiš.

Više policajaca upotrijebilo je elektrošokere, ali policija navodi da nisu bili efikasni. Tada su dvojica policajaca otvorila vatru i usmrtila Sisneros.

Biće objavljeni snimci s kamera na tijelima policajaca

Napadnuti muškarac u stabilnom je stanju u bolnici. Izvori iz policije naveli su da je bio sa suprugom te da su posjetili sina koji živi u Bruklinu. Njih su se dvoje vraćali kući kada se dogodio napad.

Prema izvorima, muškarac nije bio ni na koji način povezan s Sisneros te prije napada nije bilo nikakvog sukoba između njih.

Policija je saopštila da je Sisneros imala zabilježene probleme s mentalnim zdravljem, vezane za incidente iz 2018. i 2019. godine, ali tada nije bila uhapšena.

Gradonačelnik Zohran Mamdani potvrdio je da su kamere na tijelima policajaca snimile pucnjavu te da će snimci biti objavljeni naknadno.