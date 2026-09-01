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Snažno nevrijeme pogodilo Njemačku: Stradao d‌ječak

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01.09.2026 18:39

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Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.
Foto: Dmitriй Zuev/Pexels

Za kraj avgusta, snažno nevrijeme je zahvatilo više područja, posebno jugozapad zemlje, gd‌je su snažni vjetrovi i tuča prouzrokovali značajnu materijalnu štetu, prenosi Net.hr.

Prema navodima njemačkog lista Südkurier, dijete je smrtno stradalo u opštini Kletgau, u okrugu Valdšut. Tragedija se dogodila na prostoru šumske nekropole na kojoj se obavljaju ukopi urni.

Portparol Državnog tužilaštva u Valdšutu potvrdio je da su okolnosti smrti d‌jeteta još predmet istrage. Za sada nije poznato koliko je dijete imalo godina niti na koji način je tačno stradalo.

U nevremenu je teško povrijeđena i jedna odrasla osoba na području uz granicu sa Švajcarskom.

Snaga oluje iznenadila je i stručnjake Njemačke meteorološke službe (DWD). Na mjernoj stanici u švajcarskom Šafhauzenu zabilježeni su udari vjetra brzine do 143 kilometra na sat.

Osim snažnog vjetra, pojedina područja pogodila je i velika tuča, koja je dodatno povećala materijalnu štetu.

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Tagovi :

nevrijeme

Oluja

Njemačka

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