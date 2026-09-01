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Promijenio se odnos prema Dodiku: Plenković otkrio šta se dešava u međunarodnoj zajednici

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01.09.2026 19:22

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Промијенио се однос према Додику: Пленковић открио шта се дешава у међународној заједници
Foto: ATV, Tanjug/Hina/Zvonko Kucelin

Malo ko je vjerovao da će Njujork imati priliku da vidi svjedočanstva o stradanju Srba. Istovremeno, mnogi su se nadali da će talas sankcija međunarodne zajednice slomiti rukovodstvo Republike Srpske.

Oni koji su se nadali slomu, vjerovali su i da gledaju posljednje dane lidera SNSD-a Milorada Dodika. Ipak, okolnosti se se promijenile. To potvrđuje i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Na pitanje novinara tokom boravka u BiH o tome da Evropska unija uvede sankcije Miloradu Dodiku zbog veličanja nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, Plenković kaže da Dodik ima bolju poziciju u međunarodnoj zajednici nego prije.

"Naš je utisak, prateći međunarodna dešavanja, da otkad nije na funkciji Dodik ima bolji status u međunarodnoj zajednici nego prije", rekao je Plenković.

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Ocjena hrvatskoj premijera ne dolazi bez osnova. Nakon silovitog udara administracije Džozefa Bajdena koju su pratili pojedinci iz EU, dolazak Donlada Trampa promijenio je odnos prema Miloradu Dodiku. Od "crne liste" do Bijele kuće, položaj Republike Srpske i njenog rukovodstva se u potpunosti promijenio.

To je ujedno i trn u oku političkom Sarajevu, koje hrvatskog premijera u Mostaru umjesto o investicijama, pita da li će tražiti da EU uvede sankcije lideru SNSD-a.

Istovremeno, osim promjene o kojoj govori Plenković, na putu do Moskve ne mijenja se ništa. Dodik će nastaviti dobru komunikaciju sa predsjednikom Rusije sa kojim očekuje novi sastanak.

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Tagovi :

Andrej Plenković

Milorad Dodik

sankcije

Evropska unija

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