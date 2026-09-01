Postojala su upozorenja prije smrtonosne poplave u Nepalu! Katastrofa je možda mogla da se izbjegne

Upozoravajući znaci bili su vidljivi danima prije urušavanja glečera u Nepalu koje je izazvalo katastrofalne poplave prošle nedjelje, navodi se u proceni grupe naučnika o katastrofi u toj zemlji.

HiRISK, grupa naučnika koja iznose podatke o rizicima u regionu visokih azijskih planina i pružaju smernice kreatorima politike, navodi da su postojali "pokazatelji pre događaja" da će doći do lavine, što pokreće više pitanja o efikasnosti predviđanja katastrofa, prenosi Rojters.

Prema proceni grupe, sistemi ranog upozoravanja za građevinske radnike bio je "veoma slab", a u pogođenoj oblasti nije bilo sistema upozoravanja na rizike vezane za glečere.

Tri mjeseca prije prošlonedeljnih razornih poplava, eksperti iz Kine i Nepala sastali su se u Katmanduu 27. maja kako bi razgovarali o riziku od katastrofa u pograničnoj oblasti i kako bi koordinisali načine najboljeg praćenja i pružanja odgovora na situacije kao što su poplave, navodi Rojters.

Bujica u Nepalu

Učesnici su tada pozvali na združene mjere smanjenja rizika, uključujući popise ledničkih jezera i mapiranja rizičnih lokacija, ali su dva nepalska zvaničnika rekla agenciji da nisu dobili onoliko informacija koliko su željeli od Kine o rizicima pokretanja glečera i nivoima vode poslije sastanka, prenosi Tanjug.

Visoki zvaničnik UN, pomoćnik generalnog sekretara Kani Vignaradža, upozorio je u utorak da se region Himalaja suočava sa ozbiljnim rizicima od budućih poplava zbog glečera.

Kako je naveo, ne samo da je ugrožen hidroelektrični sistem od kojeg mnogi zavise, već bi i čitave rječne obale gdje žive milioni ljudi mogle da postanu praktično nenastanjive, preneo je Rojters.