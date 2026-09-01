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U bujičnim poplavama nestali i trezori banaka

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01.09.2026 14:53

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На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Sulav Shrestha/Xinhua via AP

Uz potragu za nestalima nakon bujičnih poplava u Nepalu, policija pokušava da pronađe trezore sa gotovinom koji su nestali iz najmanje 20 banaka, objavio je list "Tajms of Indija".

List navodi da pojedini od tih trezora mogu sadržati velike količine gotovine i drugih vrijednih stvari.

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Prema riječima portparola policije, zamjenika generalnog inspektora Abija Narajana Kaflea, iako je glavni zadatak policije potraga za nestalima, policija mora da održava red i zakon u pogođenim područjima.

"Bilo je banaka u Rasuvi, Dadingu, Čitvanu i drugim mjestima koje su značajno oštećene. Mnogi njihovi trezori koji su sadržali gotovinu i druge vrijedne predmete poput zlata su ili odneseni vodom ili zatrpani pod teškim muljem. Naše osoblje sada ulaže sve napore da pronađe i obezbjedi te trezore", rekao je Kafle.

On je dodao da su zabilježeni incident u kojima su ljudi provaljivali u trezore i krali novac i dragocjenosti.

Poplava je pogodila sjeverni Nepal ujutro 26. avgusta.

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Prema preliminarnim izvještajima, poplave je izazvalo klizište na granici sa Kinom, oko 20 kilometara sjeverozapadno od graničnog prelaza Rasuvagadhi.

Snažan tok vode, zemlje i kamenja jurio je preko 70 kilometara niz rječno korito, uništavajući obližnja naselja i plaveći i rušeći sve pred sobom.

Više od 1.000 ljudi je poginulo, a oko 4.500 se još uvijek vodi kao nestalo, podsjeća TASS.

(Srna)

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Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

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