Lukić: Podrška mladima da na savremen način prikažu tradiciju

Direktor "Službenog glasnika Republike Srpske" Miloš Lukić otvorio je u Banjaluci izložbu radova nastalih u okviru grafičkog konkursa "Đurađ Ljubavić" o temi "Krsna slava", istakavši da je cilj konkursa da podstakne mlade stvaraoce da kroz savremene forme izražavanja istražuju i prikazuju tradiciju i nasljeđe ovog prostora.

Lukić je rekao da je konkurs namijenjen studentima porijeklom iz Republike Srpske, te da ima poseban značaj u očuvanju i afirmaciji kulturne tradicije.

"Teme koje biramo na konkursu tiču se naše tradicije i kulture, a veliko mi je zadovoljstvo jer bilježimo sve veću zainteresovanost za učešće. Ove godine se prijavilo 25 studenata sa više od 30 radova", rekao je Lukić novinarima.

On je naveo da su za tri najbolja rada dodijeljene i novčane nagrade, u iznosu od 3.000, 2.000 i 1.500 KM, što je pokazatelj da javne institucije daju podršku studentima.

Predsjednik komisije za izbor najboljih radova Irena Medar Tanjga rekla je da su na konkursu učestovali studenti svih akademskih pravaca, ne samo umjetničkih smjerova.

Ona je navela da je pri ocjeljivanju bilo važno da rad ima dobar i kreativan spoj tradicije i elemenata koji simbolišu krsnu slavu, uz dobar grafički izraz.

"Oduševljena sam pristupom autora temi i da su svi radovi uhvatili nit elementa nematerijalnog i kulturnog nasljeđa", rekla je Tanjga.

Ona smatra da je ovaj konkurs dobar primjer kako institucije mogu na zanimljiv i specifičan način da šire svijest o značaju kulturnog nasljeđa.

Prvo mjesto na konkursu osvojila je Maja Grabovica, student četvrte godine slikarstva na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, koja je istakla značaj tema koje govore o kulturi naroda, a koje se mogu prikazati na različite načine.

"Lomljenje česnice na četiri dijela me asociralo da to možemo prikazati u obliku puzle, koja se spaja i čini jednu cjelinu. Tako možemo da njegujemo tradiciju i običaje, ali i družimo međusobno", rekla je Grabovica.

Drugo i treće mjesto osvojili su Andreja Gatarić i Jovana Đekić.

Konkurs je organizovan pod pokroviteljstvom predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.