Jedno od petoro djece uzrasta od osam do 12 godina zaspi gledajući u ekran

Prekomjerno korišćenje digitalnih uređaja može da utiče na san, koncentraciju i emocionalno stanje najmlađih. Zbog toga stručnjaci ističu da roditelji treba da prepoznaju kada uobičajeno korišćenje telefona prerasta u problem i da postave jasna ograničenja.

Nova anketa o bezbjednosti na internetu pokazala je da jedno od petoro djece uzrasta od osam do 12 godina zaspi dok gleda u ekran. Taj udio raste na 37 odsto među mlađim tinejdžerima do 15 godina.

Istovremeno, trećina djece osnovnoškolskog uzrasta i dvije trećine srednjoškolaca nemaju vremenska ograničenja za korišćenje interneta.

Osim što takav nedostatak nadzora utiče na kvalitet sna, takođe povećava šansu da djeca budu izložena štetnom sadržaju.

Odgovornost odraslih

Više od polovine ispitanih mladih reklo je da su i njihovi roditelji na telefonima ili drugim uređajima "često" ili "sve vrijeme".

Djeca tokom dana treba da imaju periode bez ekrana, a roditelji u tome moraju da im budu primjer, ističe porodični psihoterapeut Ričard Hogan.

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"To znači da se ujutru i tokom dana najprije posvetimo djeci, a tek onda telefonima. Treba da im pokažemo da su ona na prvom mjestu, a ne naši digitalni uređaji", rekao je Hogan, prenosi "Žurnal".

Djeca dolaze u kontakt sa ekranima sve ranije

Prema istraživanju sprovedenom u Rusiji 2026. godine, elektronske uređaje već koristi svako peto dijete uzrasta od tri do šest godina.

Rani kontakt sa ekranima posebno je značajan jer se u prve tri godine života formira mozak djeteta, razvija odnos sa bliskim osobama i usvajaju obrasci učenja i upoznavanja svijeta. Djeca u tom periodu uče kroz neposredno iskustvo i komunikaciju sa ljudima, zbog čega digitalni uređaji ne mogu da zamene glas, emocije i podršku bliskih osoba.

Kako uspostaviti zdravije navike

Stručnjaci izdvajaju nekoliko preporuka koje porodicama mogu da pomognu da postave granice u korišćenju digitalnih uređaja:

Bez telefona i drugih uređaja u spavaćoj sobi. Na taj način može da se smanji vrijeme provedeno pred ekranom u kasnim večernjim satima.

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Uspostavljanje jutarnje rutine bez telefona. Umjesto da odmah posegnu za uređajem, članovi porodice mogu da se posvete zajedničkom doručku ili sličnim aktivnostima bez ekrana.

Obroci bez ekrana. Vrijeme za jelo treba da bude prilika za odmor i međusobnu komunikaciju.

Manje besciljnog pregledavanja sadržaja. Ekrani mogu da se koriste za korisne i obrazovne aktivnosti, poput traženja recepata, praćenja vježbi joge, pronalaženja ideja za ručni rad ili istraživanja.

Korišćenje režima "Ne uznemiravaj". Ova opcija može da pomogne kada je potrebna pauza od notifikacija.

Roditelji kao primjer. Važno je da odrasli ne provode stalno vrijeme uz telefon ili laptop dok su sa djecom. Odlaganje uređaja u drugu prostoriju može da pomogne u uspostavljanju zdravijih navika, prenosi RT Balkan.