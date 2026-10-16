Mask pokazao automobil koji leti i vozi naopačke

Američka kompanija Tesla predstavila je novu generaciju električnog sportskog automobila Rodster, gotovo devet godina nakon što je prvi put najavila taj model.

Iz kompanije tvrde da vozilo, opremljeno raketnim potisnicima razvijenim u saradnji sa kompanijom Spejs iks, može da ubrza od nula do skoro 100 na sat za manje od jedne sekunde.

Izvršni direktor Tesle Ilon Mask najavio je da bi proizvodnja novog Rodstera trebalo da počne 2028. godine.

"Večeras ćete vidjeti neke nevjerovatne stvari... Vidjećete rezultate onoga što se dešava kada imate saradnju sa najboljom automobilskom kompanijom na svijetu i najboljom raketnom kompanijom na svijetu", rekao je Mask tokom predstavljanja novog modela u četvrtak uveče na testnoj lokaciji kompanije Spejs iks u Mekgregoru, u Teksasu.

Tokom prezentacije prikazan je bijeli sportski automobil sa dva sjedišta koji se velikom brzinom kretao uz zakrivljenu rampu, zadržao se na njenoj donjoj strani, a zatim odvojio od nje, okrenuo u vazduhu i polako lebdio prije nego što je sletio na tlo.

Prema prikazanom mjerenju kompanije, vozilo može da ubrza od nula do oko 97 kilometara na čas, za manje od jedne sekunde.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Tesla nije objavila cijenu novog modela niti kompletne tehničke specifikacije svih najavljenih verzija.

Novi Rodster razvijen je sa ciljem smanjenja mase i uključuje sistem upravljanja bez mehaničke veze između volana i točkova, upravljač u obliku slova "j", kao i tehnologije kompanije Spejs iks.

Među njima su raketni potisnici, kompozitni elementi i snažni ventilatori koji stvaraju potisak ka podlozi i omogućavaju izvođenje neuobičajenih manevara.

Prema ranije objavljenim najavama Tesle, potisnici bi trebalo da poboljšaju ubrzanje i kočenje, dok bi napredni sistemi aerodinamike trebalo da povećaju stabilnost i prianjanje vozila.

Mask je naveo da novi Rodster neće imati Teslin sistem autonomne vožnje FSD i da će to biti posljednji automobil ove kompanije projektovan da njime u potpunosti upravlja čovjek.

Tesla je ponovo otvorila rezervacije za novi Rodster prethodnih nedjelja, uz depozit od 50.000 dolara za kupce u SAD, Kanadi i Kini.

Kompanija je počela da prima depozite za obnovljeni model još 2017. godine, ali je u međuvremenu više puta pomjerala najavljene rokove isporuke.

Mask je koncept nove generacije Rodstera prvi put predstavio u novembru 2017. godine, a naredne godine najavio je mogućnost ugradnje paketa Spejs iks sa više manjih raketnih potisnika raspoređenih oko vozila.