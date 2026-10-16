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Medvedev: Zelenski ujeo ruku koja ga hrani

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16.10.2026 09:46

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Дмитриј Медведев
Foto: Youtube/ Global News

Predsjednik SAD Donald Tramp vidi predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog kao prepreku miru i prijetnju interesima Amerike, nakon što je ukrajinski lider "ujeo ruku koja ga hrani", ocijenio je zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"`Ličnost godine` i `novog Čerčila` njegov nekadašnji gospodar vidi kao prepreku miru i interesima SAD, jer je do krvi ujeo ruku koja ga hrani", napisao je Medvedev na platformi "Maks".

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Medvedev je istakao da Evropljani, u isto vrijeme, pokušavaju da ubijede Zelenskog da bude strpljiviji i da sačeka "poraz republikanaca na izborima u Kongresu SAD" u novembru.

Tramp je juče "Njuzmaksu" izjavio da "nije veliki obožavalac Zelenskog", koji ne želi da se pronađe rješenje za sukob u Ukrajini.

(Srna)

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Tagovi :

Donald Tramp

Dmitrij Medvedev

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

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