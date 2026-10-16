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Tramp: Razgovaramo sa Moskvom i Pekingom o denuklearizaciji

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16.10.2026 07:48

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da vodi razgovore sa Moskvom i Pekingom s ciljem denuklearizacije zemalja sa najvećim arsenalom atomaskog oružja.

"Cijelo to pitanje je sramota, jer volio bih da bude izvršena denuklearizacija, ako je to moguće. O tome razgovaramo i sa Rusijom a i sa Kinom", rekao je Tramp za Njuzmaks.

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Tramp je izrazio očekivanje da će Kina, po broju nuklearnih glava sustići Ameriku u narednih pet godina.

Prema podacima Međunarodnog Instituta za mirovna istraživanje u Stokholmu, Rusija ima najveći broj bojevih glava nakon čega slijede Amerika i Kina.

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Donald Tramp

Rusija

Amerika

Kina

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