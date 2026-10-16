Tramp: Razgovaramo sa Moskvom i Pekingom o denuklearizaciji

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da vodi razgovore sa Moskvom i Pekingom s ciljem denuklearizacije zemalja sa najvećim arsenalom atomaskog oružja.
"Cijelo to pitanje je sramota, jer volio bih da bude izvršena denuklearizacija, ako je to moguće. O tome razgovaramo i sa Rusijom a i sa Kinom", rekao je Tramp za Njuzmaks.
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Tramp je izrazio očekivanje da će Kina, po broju nuklearnih glava sustići Ameriku u narednih pet godina.
Prema podacima Međunarodnog Instituta za mirovna istraživanje u Stokholmu, Rusija ima najveći broj bojevih glava nakon čega slijede Amerika i Kina.
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