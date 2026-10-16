Putnici čuli prasak i vriske u vozu: Dječaka spržila struja

Tragedija zbog opasnog internet trenda potresla je Nemačku četrnaestogodišnji dječak preminuo je u bolnici od posljedica strujnog udara nakon što je 'surfovao' na krovu regionalnog voza u Kelnu.

Kroz tijelo nesrećnog mladića prošao je strujni napon od čak 15.000 volti kada se tokom vožnje stvorio električni luk sa visokonaponske kontaktne mreže. Uplašeni putnici u vozu prvo su čuli glasan prasak, a potom i jezive krike, nakon čega su odmah alarmirali mašinovođu koji je aktivirao kočnicu u nuždi.

Službe spasavanja imale su izuzetno težak zadatak jer je kontaktna mreža prvo morala biti isključena i uzemljena kako bi uopšte prišli dječaku na krovu voza. Nakon što je spušten, u kritičnom stanju i sa opekotinama na čak 80 odsto tijela, hitna pomoć ga je helikopterom prebacila u bolnicu.

Uprkos svim naporima ljekara da mu spasu život, četrnaestogodišnjak je podlegao teškim povredama, potvrđeno je iz nemačke policije, prenosi Bild.