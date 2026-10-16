Teška nesreća u BiH: Stradalo dijete nakon pada sa automobila?

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Foto: ATV

Sinoć se u mjestu Drvetine kod Bugojna dogodila tragična nesreća u kojoj je život izgubilo dijete.

Prema nezvaničnim informacijama Crne Hronike, maloljetna osoba je izgubila život kada je grupa ljudi gurala automobil. Svijet Masakr u osnovnoj školi: Dječak (16) ubio troje djece i nastavnika, pa i on ubijen Maloljetnik je u tom trenutku sjedio na gepeku automobila, nakon čega je, pod još neutvrđenim okolnostima, pao s vozila i zadobio povrede opasne po život. Pripadnici Policijske stanice Bugojno obavili su uviđaj, a više zvaničnih informacija biće poznato naknadno.

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