Teška nesreća u BiH: Stradalo dijete nakon pada sa automobila?

Autor:ATV redakcija
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Sinoć se u mjestu Drvetine kod Bugojna dogodila tragična nesreća u kojoj je život izgubilo dijete.
Prema nezvaničnim informacijama Crne Hronike, maloljetna osoba je izgubila život kada je grupa ljudi gurala automobil.
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Maloljetnik je u tom trenutku sjedio na gepeku automobila, nakon čega je, pod još neutvrđenim okolnostima, pao s vozila i zadobio povrede opasne po život.
Pripadnici Policijske stanice Bugojno obavili su uviđaj, a više zvaničnih informacija biće poznato naknadno.
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