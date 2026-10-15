Predložen pritvor osumnjičenom za ranjavanje muškarca

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Mirzi Martinoviću, osumnjičenom za ranjavanje jedne osoba u sarajevskom naselju Pejton.

”Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo”, rekla je Azra Bavčić, portparol KT Sarajevo.

Martinović je osumnjičen da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti, nanošenje lakih tjelesnih povreda, nedozvoljeno držanje oružja i posjedovanje droge.

Radi se pucnjavi koja se dogodila prije dva dana u ulici 12. marta kada je jedan muškarac ranjen u nogu.

O prijedlogu za pritvor odlučivaće Opštinski sud u Sarajevu.