Predložen pritvor osumnjičenom za ranjavanje muškarca

Autor:ATV redakcija
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Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Mirzi Martinoviću, osumnjičenom za ranjavanje jedne osoba u sarajevskom naselju Pejton.
”Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo”, rekla je Azra Bavčić, portparol KT Sarajevo.
Martinović je osumnjičen da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti, nanošenje lakih tjelesnih povreda, nedozvoljeno držanje oružja i posjedovanje droge.
Radi se pucnjavi koja se dogodila prije dva dana u ulici 12. marta kada je jedan muškarac ranjen u nogu.
O prijedlogu za pritvor odlučivaće Opštinski sud u Sarajevu.
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