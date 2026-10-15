Žena zadobila teške povrede prilikom prevrtanja traktora

Autor:ATV redakcija
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U mjestu Dejčići, na području opštine Trnovo, juče je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je teško povrijeđena 46-godišnjakinja.
Do nesreće je došlo prilikom prevrtanja traktora, a iz MUP-a KS danas su se oglasili s više detalja:
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"Dana 14. oktobra 2026. godine oko 17.30 u mjestu Dejčići, područje opštine Trnovo, dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom pri kretanju niz uzdužni nagib lokalnog puta došlo je do prevrtanja traktora kojim je upravljao S.K., rođen 1976. godine u Olovu, nastanjen u Ilijašu. U ovoj saobraćajnoj nesreći tešku tjelesnu povredu zadobila je putnica u kabini traktora, A.H., rođena 1980. godine u Trnovu, nastanjena u Ilijašu.
Povrijeđenoj je ljekarska pomoć ukazana u KCUS, gdje je na Klinici za ortopediju i traumatologiju zadržana na daljnjem liječenju.
Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke", prenosi RadioSarajevo.
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