Logo

Žena zadobila teške povrede prilikom prevrtanja traktora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 11:20

Komentari:

0
Трактор ради на њиви.
Foto: Pexels/Andres Alaniz

U mjestu Dejčići, na području opštine Trnovo, juče je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je teško povrijeđena 46-godišnjakinja.

Do nesreće je došlo prilikom prevrtanja traktora, a iz MUP-a KS danas su se oglasili s više detalja:

Еври

Hronika

Htio brzu zaradu pa doživio šok: Banjalučanin prevarantu dao 1.835 evra

"Dana 14. oktobra 2026. godine oko 17.30 u mjestu Dejčići, područje opštine Trnovo, dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom pri kretanju niz uzdužni nagib lokalnog puta došlo je do prevrtanja traktora kojim je upravljao S.K., rođen 1976. godine u Olovu, nastanjen u Ilijašu. U ovoj saobraćajnoj nesreći tešku tjelesnu povredu zadobila je putnica u kabini traktora, A.H., rođena 1980. godine u Trnovu, nastanjena u Ilijašu.

Povrijeđenoj je ljekarska pomoć ukazana u KCUS, gdje je na Klinici za ortopediju i traumatologiju zadržana na daljnjem liječenju.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke", prenosi RadioSarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

povrijeđena žena

prevrnuo se traktor

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)

Pročitajte više

Апартман хотел соба просторија

Region

Hotel evakuisan zbog intenzivnog mirisa: Više osoba zatražilo ljekarsku pomoć

3 h

0
Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство

Region

Trostruki ubica ide pred sud: Podignuta optužnica protiv Vehida Murića

3 h

0
Гласање Избори 2026изборне технологије

BiH

Usvojena uputstva i instrukcije za ponovljene izbore u Bukviku

3 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Muškarcu određen pritvor zbog uzgoja kanabisa

3 h

0

Više iz rubrike

еври новац паре валута кеш

Hronika

Htio brzu zaradu pa doživio šok: Banjalučanin prevarantu dao 1.835 evra

3 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Muškarcu određen pritvor zbog uzgoja kanabisa

3 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Oglasila se policija o teškoj nezgodi kod Gradiške

3 h

0
МУП Српске

Hronika

Hapšenje u Tesliću: Dugovao 9.600 KM, vozio neregistrovan ford, pronađen džoint

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

28

Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali počast preminulom direktoru Goranu Taliću

14

26

Političar osuđen na 15 godina zatvora zbog silovanja dvije djevojčice

14

22

Životinje ženu "odvele" u zatvor: Psi, mačke i koze živjeli u jednom stanu

14

20

U drugom planu: Zoran Stevanović

14

17

Tadić: Javnost očekuje novi ustav Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima