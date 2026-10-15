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Muškarcu određen pritvor zbog uzgoja kanabisa

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15.10.2026 10:38

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Opštinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu čiji su inicijali M.Z, jer je zatečen na plantaži od 100 stabljika kanabisa na području ovog grada.

Pritvor je određen četrdesetdevetogodišnjaku iz Velike Kladuše zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanja u promet droga, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

M.Z. je uhašen u ponedjeljak, 12. oktobra, zbog sumnje da je na području Bosanske Krupe na zemljištu, koje je obradio i pripremio, posadio stabljike kanabisa, te ih održavao i obrađivao radi preprodaje.

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Od zasađenih stabljika izraslo je njih 89, visine od 41 do 285 centimetara, dok je osam stabljika osumnjičeni posjekao i vrhove, dužine od 65 do 80 centimetara, okačio za sušenje, prenosi Srna.

Kantonalno tužilaštvo nastavlja istragu u ovom predmetu.

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Tagovi :

Pritvor

Kanabis

Bosanska Krupa

Velika Kladuša

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