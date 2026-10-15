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Minić zahvalio na čestitkama Lukašenku, Minihanovu i Lavrovu

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15.10.2026 10:35

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Минић захвалио на честиткама Лукашенку, Миниханову и Лаврову
Foto: Kremlin

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić zahvalio je predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku, predsjedniku Tatarstana Rustamu Minihanovu i ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu na čestitkama i lijepim željama povodom izbora za predsjednika Srpske.

"Ove riječi za mene su znak prijateljstva i uzajamnog poštovanja, koje naš narod iskreno cijeni. Radujem se novim susretima i nastavku saradnje, uvjeren da ćemo naše prijateljstvo pretočiti u još više zajedničkih projekata na dobrobit naših građana", rekao je Minić.

Minić je na Iksu objavio čestitke bjeloruskog i tatarstarskog predsjednika, kao i šefa ruske diplomatije.

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Tagovi :

Savo Minić

Aleksandar Lukašenko

Sergej Lavrov

Rustam Minihanov

Čestitka

Komentari (2)

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