Minić zahvalio na čestitkama Lukašenku, Minihanovu i Lavrovu

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić zahvalio je predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku, predsjedniku Tatarstana Rustamu Minihanovu i ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu na čestitkama i lijepim željama povodom izbora za predsjednika Srpske.
"Ove riječi za mene su znak prijateljstva i uzajamnog poštovanja, koje naš narod iskreno cijeni. Radujem se novim susretima i nastavku saradnje, uvjeren da ćemo naše prijateljstvo pretočiti u još više zajedničkih projekata na dobrobit naših građana", rekao je Minić.
Od srca zahvaljujem predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku, predsjedniku Tatarstana Rustamu Minihanovu i ministru inostranih poslova Ruske Federacije Sergeju Lavrovu na srdačnim čestitkama i lijepim željama povodom mog izbora za predsjednika Republike Srpske.
Ove riječi za mene su znak prijateljstva i uzajamnog poštovanja, koje naš narod iskreno cijeni. Radujem se novim susretima i nastavku saradnje, uvjeren da ćemo naše prijateljstvo pretočiti u još više zajedničkih projekata na dobrobit naših građana.— Savo Minić (@minic_savo) October 15, 2026
Minić je na Iksu objavio čestitke bjeloruskog i tatarstarskog predsjednika, kao i šefa ruske diplomatije.
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