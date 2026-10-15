Minić zahvalio na čestitkama Lukašenku, Minihanovu i Lavrovu

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić zahvalio je predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku, predsjedniku Tatarstana Rustamu Minihanovu i ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu na čestitkama i lijepim željama povodom izbora za predsjednika Srpske.

"Ove riječi za mene su znak prijateljstva i uzajamnog poštovanja, koje naš narod iskreno cijeni. Radujem se novim susretima i nastavku saradnje, uvjeren da ćemo naše prijateljstvo pretočiti u još više zajedničkih projekata na dobrobit naših građana", rekao je Minić.

Od srca zahvaljujem predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku, predsjedniku Tatarstana Rustamu Minihanovu i ministru inostranih poslova Ruske Federacije Sergeju Lavrovu na srdačnim čestitkama i lijepim željama povodom mog izbora za predsjednika Republike Srpske. Ove riječi za mene su znak prijateljstva i uzajamnog poštovanja, koje naš narod iskreno cijeni. Radujem se novim susretima i nastavku saradnje, uvjeren da ćemo naše prijateljstvo pretočiti u još više zajedničkih projekata na dobrobit naših građana. — Savo Minić (@minic_savo) October 15, 2026

Minić je na Iksu objavio čestitke bjeloruskog i tatarstarskog predsjednika, kao i šefa ruske diplomatije.