"Doktor Talić ostavio trag u svojoj struci, ali i među ljudima koji su ga poznavali"

Ime profesora doktora Gorana Talića ostaće upamćeno po značajnom doprinosu razvoju zdravstva Republike Srpske i Instituta "Dr Miroslav Zotović", kojim je rukovodio više od dvije decenije. Kao ljekar, naučni radnik i univerzitetski profesor, ostavio je trag u svojoj struci, ali i među ljudima koji su ga poznavali i sa njim sarađivali.

Goran Talić bio je i čovjek širokih interesovanja, veliki poštovalac umjetnosti i kulture.

"Što se tiče samog Gorana, mogu tako slobodno reći, s obzirom da smo bili prijatelji i profesionalno povezani mnogo više nego privatno, posao nas je spojio u dijelu koji se odnosio na razvoj Instituta doktor Miroslav Zotović, jedne fenomenalne, sjajne ustanove koja se dugi niz godina lagano razvijala, izgradila svoje mjesto ne samo u sistemu zdravstva u Srpskoj, nego mogu reći i regionalno", rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Mislim da o Zotoviću, dodaje Šeranić, možda mnogo više i najbolje govore pacijenti koji su koristili usluge samog Zotovića.

"Doktor Talić je okupio sjajnu ekipu i mislim da je za zdravstvo to je bila mnogo veća vrijednost, kada govorim o tome na koji način je posložio ekipu Zotovića, sa sjajnim ljudima koji su znali i znaju danas svoj posao, kako da rade ono za šta su se na kraju krajeva i školovali, ali sam Zotović kao Zotović diše onako kako je Goran utkao u njega ovih posljednjih 25 godina, od 2003. kada je preuzeo funkciju direktora", istakao je Šeranić.

Navodi da kad se priča o Zotoviću i o tome šta je Zotović, pacijenti govore, najbolje o svima nama u zdravstvu.

"Školovali smo se zato da pacijenti govore o nama, a ne mi sami o sebe. A pacijenti imaju šta šta reći o Zotoviću. Pogotovo o stvarima kako se i na koji način on razvijao, krenuvši od Trapista, preko Slatine, a onda kroz razvoj drugih cjelina. Evo, u posljednje tri godine, kada je taj razvoj bio najintenzivniji, kada govorimo o otvaranju Termi Banjaluka, pa nove ortopedije, prostora u centru Banjaluke, u naselju Park, vizavi ambulantih pregleda i dostupnost samih pacijenata", rekao je on i dodao da je jedna od najvećih vrlina doktora Talića bila upornost.

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Bio je, kaže ministar, izuzetno uporan u ostvarivanju svojih ciljeva i to je svakako nešto što vodi uvijek ka uspjehu.

Akademik Milivoje Unković istakao je da je doktor talić, odigrao jdnu vrlo značajnu ulogu u njegovom životu.

"Naš odnos svakako spada među par ljudi, četiri-pet koji su i u mom privatnom životu, negdje na onoj raskrsnici, dilema, kako prolazimo kroz život, odigrao jednu vrlo značajnu ulogu. Danas sam već preko 15 godina u Banjaluci. Ovdje živim upravo zaslugom doktora Talića. Upoznali smo se 2003. godine na mojoj izložbi ovdje", rekao je Unković.

Naše prijateljstvo, dodaje on, traje od tada.

"Naše druženje je krenulo preko Plive, jednog sjajnog kompleksa gde je on u to vrijeme radio. Tamo je imao želju da u kamenu napravim jedan reljef. Energija i njegova potreba, ljubav prema umjetnosti, posebno prema slikarstvu, je dio koji je u nekom svom intimnom svijetu imao potrebu, vjerovatno preko umjetnosti, punio je svoje baterije. Naravno i sinteza umjetnosti, naimarstva, građevinarstva", istakao je on.

Naveo je da njegove sjednice nisu trajale beskonačno i da je bio vrlo konkretan.

(RTRS)