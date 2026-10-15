Šparkase prijavio bankare: POSKOK otvorio predmet, pronevjereni milioni?

Federalno tužilaštvo FBiH potvrdilo je za Hercegovina.info da je zaprimilo prijavu Šparkase banke protiv više zaposlenih zbog sumnje na nepravilnosti i zloupotrebe u radu.

Neslužbeni izvori govore o mogućoj milionskoj pronevjeri, ali iznos i broj uključenih zaposlenih zasad nisu službeno potvrđeni.

Informacije koje već duže vrijeme kruže Hercegovinom, naročito Mostarom, dobile su službenu potvrdu u dijelu koji se odnosi na prijavu protiv zaposlenika Šparkase banke.

Federalno tužilaštvo FBiH izvijestilo je Hercegovina.info da je povodom prijave formiran predmet u njegovu Posebnom odjelu, poznatom kao POSKOK.

Predmet se trenutno nalazi u početnoj fazi postupanja, odnosno razmatranja podnesene prijave. Tužilaštvo u odgovoru nije navelo iznos moguće štete, tačan broj prijavljenih osoba ni pojedinosti o nepravilnostima na koje se prijava odnosi.

Neslužbene informacije o milionskom iznosu

Izvori bliski bankarskom sektoru za Hercegovina.info tvrde da iza neuobičajenog poslovanja i promjena u radnoj atmosferi u mostarskim poslovnicama stoje sumnje na dogovorenu i organiziranu pronevjeru novca klijenata i povjerilac.

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Prema tvrdnjama istih izvora, riječ je o milionskom iznosu, a u navodne nepravilnosti bilo je uključeno više od deset zaposlenika. Ti podaci nisu potvrđeni u odgovoru Federalnog tužiteljstva.

Koliko su eventualne zloupotrebe trajale, zasad nije poznato. Mogućnost da su se odvijale godinama takođe ostaje bez službene potvrde.

Zahtjev štediše navodno potaknuo reviziju

Prema neslužbenim informacijama kojima raspolaže Hercegovina.info, sumnje su se dodatno otvorile nakon što jedan štediša nije mogao podignuti zatraženu štednju.

Nezadovoljan situacijom, navodno je otišao u centralu banke u Sarajevu i zatražio reviziju svojega računa. Taj je zahtjev, prema istoj verziji događaja, pobudio sumnju u vrhu uprave, nakon čega je pokrenuta revizija poslovanja mostarskih poslovnica.

Neslužbene informacije upućuju i na promjene među zaposlenima. Prema tim navodima, dio mostarskih zaposlenika zamijenili su kolege iz Sarajeva, koji već neko vrijeme borave i rade u Mostaru.

Hercegovina.info je banci uputila upit kako bi provjerili navedene informacije i dobili objašnjenje o događanjima u mostarskim poslovnicama. Do zaključenja ovog teksta odgovor nije stigao. Takođe, odgovore nisu dobili ni od MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.

Federalno tužilaštvo potvrdilo zaprimanje prijave

Umjesto odgovora banke, stiglo je očitovanje Federalnog tužilaštva FBiH, koje potvrđuje da je Šparkase dostavio prijavu protiv više zaposlenih. Odgovor Hercegovine,info prenosimo u cijelosti:

"Obavještavamo Vas da je uvidom u službene evidencije Federalnog tužilaštva FBIH utvrđeno da je Šparkase Bank d.d. BiH u Mostaru ovom tužilaštvu dostavila prijavu protiv više osoba zaposlenih u navedenoj banci zbog sumnje na određene nepravilnosti i zloupotrebe u radu.

Povodom prijave formiran je predmet u Posebnom odjelu Federalnog tužilaštva FBIH, te se isti trenutno nalazi u inicijalnoj fazi postupanja, odnosno u fazi razmatranja podnesene prijave", naveli su za Hercegovina.info iz Federalnog tužiteljstva.