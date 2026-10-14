Logo

Oglasio se i Nermin Nikšić: Nije potvrdio, a ni negirao moguću saradnju sa SDA

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 17:57

Komentari:

0
Огласио се и Нермин Никшић: Није потврдио, а ни негирао могућу сарадњу са СДА
Foto: ATV

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić komentarisao je nedavni sastanak sa predsjednikom NiP-a Elmedinom Konakovićem i predsjednicom Naše stranke Sabinom Ćudić. Ljut je zbog medijskih natpisa, ali nije ni negirao ni potvrdio da SDP razmišlja o saradnji sa SDA.

„Izgleda da u slučaju SDP-a i predizborni i postizborni period obilježavaju spekulacije o mogućim koalicijama, raskidima postojećih i uspostavljanju novih političkih partnerstava, hoćemo li u vlast ili nećemo. Sudeći prema pojedinim medijskim napisima, neki su u naše ime već završili razgovore, podijelili funkcije, raskinuli saveze i formirali nove koalicije, a da mi koji bismo u svemu tome trebalo da učestvujemo o tome očigledno nismo obaviješteni. Željno iščekujem da saznamo i šta smo sljedeće odlučili“, naveo je on.

Конаковић Ћудић Никшић

BiH

Projekat "Trojka" više ne postoji

Kako je poručio, ne namjerava da se bavi medijskim konstrukcijama, nezvaničnim informacijama i nagađanjima.

„Neću podleći pritisku onih koji kontinuirano pokušavaju da nametnu sopstvena tumačenja i kreiraju političke procese kroz medijske spekulacije. To bi bilo neozbiljno prema građanima koji su SDP-u ukazali povjerenje, kao i prema svim članicama i članovima SDP-a BiH“, rekao je lider SDP-a.

Елмедин Конаковић

BiH

Konaković o gašenju "Trojke": Čista laž

Naglasio je da poštuje političke partnere i da sa njima razgovara otvoreno.

„Javnost želim podsjetiti na svoju jučerašnju izjavu, u kojoj sam rekao sve što imam da kažem u ovom trenutku: o narednim koracima razgovarali smo i razgovaraćemo sa svojim partnerima i u okviru stranačkih organa, uvažavajući izborni rezultat i potrebu da se osigura odgovorno i funkcionalno djelovanje vlasti“, dodao je on, a prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nermin Nikšić

Trojka

SDA

Elmedin Konaković

Komentari (0)

Više iz rubrike

Конаковић о гашењу "Тројке": Чиста лаж

BiH

Konaković o gašenju "Trojke": Čista laž

4 h

0
Затражена осуђујућа пресуда за Мевлида Јашаревића

BiH

Zatražena osuđujuća presuda za Mevlida Jašarevića

4 h

0
Пројекат "Тројка" више не постоји

BiH

Projekat "Trojka" više ne postoji

5 h

0
Амбасада Русије

BiH

Ambasada Rusije u BiH: Koncert u Sarajevu otkazan pod pritiskom radija "Slobodna Evropa"

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Zatvorene škole, radnici na prinudnom odmoru: Poplave napravile haos u Istanbulu

22

08

Dodik: Planiramo da 9. januara proglasimo novi Ustav Republike Srpske

22

02

Haos u Albaniji: Povrijeđeno 14 policajaca, privedeno 35 osoba

21

51

Dodik najavio velike promjene i smjene

21

42

Saša Micev iz BiH osuđen na pet godina zatvora u SAD-u: Pokušao kupiti rakete iz Sjeverne Koreje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima