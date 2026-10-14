Oglasio se i Nermin Nikšić: Nije potvrdio, a ni negirao moguću saradnju sa SDA

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić komentarisao je nedavni sastanak sa predsjednikom NiP-a Elmedinom Konakovićem i predsjednicom Naše stranke Sabinom Ćudić. Ljut je zbog medijskih natpisa, ali nije ni negirao ni potvrdio da SDP razmišlja o saradnji sa SDA.

„Izgleda da u slučaju SDP-a i predizborni i postizborni period obilježavaju spekulacije o mogućim koalicijama, raskidima postojećih i uspostavljanju novih političkih partnerstava, hoćemo li u vlast ili nećemo. Sudeći prema pojedinim medijskim napisima, neki su u naše ime već završili razgovore, podijelili funkcije, raskinuli saveze i formirali nove koalicije, a da mi koji bismo u svemu tome trebalo da učestvujemo o tome očigledno nismo obaviješteni. Željno iščekujem da saznamo i šta smo sljedeće odlučili“, naveo je on.

BiH Projekat "Trojka" više ne postoji

Kako je poručio, ne namjerava da se bavi medijskim konstrukcijama, nezvaničnim informacijama i nagađanjima.

„Neću podleći pritisku onih koji kontinuirano pokušavaju da nametnu sopstvena tumačenja i kreiraju političke procese kroz medijske spekulacije. To bi bilo neozbiljno prema građanima koji su SDP-u ukazali povjerenje, kao i prema svim članicama i članovima SDP-a BiH“, rekao je lider SDP-a.

BiH Konaković o gašenju "Trojke": Čista laž

Naglasio je da poštuje političke partnere i da sa njima razgovara otvoreno.

„Javnost želim podsjetiti na svoju jučerašnju izjavu, u kojoj sam rekao sve što imam da kažem u ovom trenutku: o narednim koracima razgovarali smo i razgovaraćemo sa svojim partnerima i u okviru stranačkih organa, uvažavajući izborni rezultat i potrebu da se osigura odgovorno i funkcionalno djelovanje vlasti“, dodao je on, a prenosi Kliks.