Konaković o gašenju "Trojke": Čista laž

Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković kaže za ATV da je pisanje federalnih medija o gašenju "Trojke" (koalicija koju čini SDP, NiP i NS) čista laž.

"Ne sjećam se da je nekom rekao da je to istina. To je potpuno drugačija interpretacija sastanka. Potpuno je drugačiji sastanak. Sjeli smo i razmijenili mišljenja. SDP nije raspravio još hoće li u vlast ili neće", rekao je kratko Konaković.

Informaciju da je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić obavijestio kolege Elmedina Konakovića (Narod i pravda) i Sabinu Ćudić (Naša stranka) da je projekat ugašen prenio je portal Istraga.ba.

Nešto ranije je predsjednik Naše stranke Sabina Ćudić demantovala ovu vijest i poručila da na sastanku koji je održan nije bilo najava o prekidu saradnje.