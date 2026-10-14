Konaković o gašenju "Trojke": Čista laž

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković kaže za ATV da je pisanje federalnih medija o gašenju "Trojke" (koalicija koju čini SDP, NiP i NS) čista laž.
"Ne sjećam se da je nekom rekao da je to istina. To je potpuno drugačija interpretacija sastanka. Potpuno je drugačiji sastanak. Sjeli smo i razmijenili mišljenja. SDP nije raspravio još hoće li u vlast ili neće", rekao je kratko Konaković.
Informaciju da je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić obavijestio kolege Elmedina Konakovića (Narod i pravda) i Sabinu Ćudić (Naša stranka) da je projekat ugašen prenio je portal Istraga.ba.
Nešto ranije je predsjednik Naše stranke Sabina Ćudić demantovala ovu vijest i poručila da na sastanku koji je održan nije bilo najava o prekidu saradnje.
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