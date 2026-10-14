Darijana Filipović sa bendom zapjevala veliki hit

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Buduća članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović zapjevala pjesmu Dženana Lončarevića "Vjerujem u nas", a video se brzo proširio društvenim mrežama.

Ona je pjevala prateće vokale pjevačici, koja je video objavila na svojim društvenim mrežama uz opis "Predsjednica ti pjeva bekove". "Bravo! Super pjevate", rekla je Darijana pjevačici i gitaristi.

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