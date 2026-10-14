Logo

Darijana Filipović sa bendom zapjevala veliki hit

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 11:08

Komentari:

0
Даријана Филиповић, будућа чланица Предсједништва Босне и Херцеговине, запјевала је на једном догађају, а видео се брзо проширио друштвеним мрежама.
Foto: Screenshot/Facebook

Buduća članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović zapjevala pjesmu Dženana Lončarevića "Vjerujem u nas", a video se brzo proširio društvenim mrežama.

Ona je pjevala prateće vokale pjevačici, koja je video objavila na svojim društvenim mrežama uz opis "Predsjednica ti pjeva bekove".

"Bravo! Super pjevate", rekla je Darijana pjevačici i gitaristi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Darijana Filipović

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тупак Шакур

Scena

Ubica Tupaka Šakura osuđen na doživotni zatvor

3 h

0
Јелена Карлеуша

Scena

Jelena Karleuša promijenila stav o abortusu: Evo šta je sada poručila

19 h

0
Турски глумац Џан Јаман (Can Yaman), који годинама важи за једног од највећих заводника на малим екранима, изненадио је обожаватељице великом промјеном имиџа.

Scena

Popularni turski glumac promijenio izgled i zapalio mreže!

20 h

0
Дарко Лазић, пјевач

Scena

Darko Lazić podijelio lijepe vijesti, pristižu čestitke

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Akcija "Vertigo 2": Uhapšene četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

12

40

Muškarac iskorištavao dvije žene koje su živjele sa njim za prosjačenje

12

32

Zavrnute slavine zbog pucanja cijevi na Venecija mostu u Banjaluci

12

31

Peskov: Tramp ulaže napore da se kriza u Ukrajini usmjeri ka mirnom rješenju

12

19

Sutra isplata 68 miliona KM za borački dodatak i socijalna davanja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima