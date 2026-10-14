Bitno: Evropski put Republike Srpske

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o evropskom putu Republike Srpske.
Da li se pod izgovorom evropskih integracija i funkcionalnosti države pokušava promijeniti dejtonska pozicija Republike Srpske?
Za „Bitno” govore: Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Miroslav Vujičić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Dragana Vučković, politikolog.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dejan Rauš.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
40
12
40
12
32
12
31
12
19
Trenutno na programu