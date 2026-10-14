Bitno: Evropski put Republike Srpske

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o evropskom putu Republike Srpske.

Da li se pod izgovorom evropskih integracija i funkcionalnosti države pokušava promijeniti dejtonska pozicija Republike Srpske?

Za „Bitno” govore: Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Miroslav Vujičić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Dragana Vučković, politikolog.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dejan Rauš.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.