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Pronađeno tijelo maloljetnika (16) u Laktašima

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14.10.2026 12:51

Komentari:

8
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Maloljetnik (16) iz Laktaša jutros je pronađen mrtav u okolini tog grada, saznaje ATV.

Prema nezvaničnim informacijama radi se o dječaku koji se juče udaljio od kuće, te je porodica za njim pokrenula potragu. Alarmirali su policiju i nestanak prijavili u PU Banjaluka. Nažalost tokom potrage jutros je pronađeno dječakovo tijelo.

Na licu mjesta u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Tačne okolnosti i uzrok smrti se istražuju.

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pronađeno tijelo

maloljetnik

Laktaši

Nestanak

Komentari (8)

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