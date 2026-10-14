Pronađeno tijelo maloljetnika (16) u Laktašima

Autor:Ognjen Matavulj
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Maloljetnik (16) iz Laktaša jutros je pronađen mrtav u okolini tog grada, saznaje ATV.
Prema nezvaničnim informacijama radi se o dječaku koji se juče udaljio od kuće, te je porodica za njim pokrenula potragu. Alarmirali su policiju i nestanak prijavili u PU Banjaluka. Nažalost tokom potrage jutros je pronađeno dječakovo tijelo.
Na licu mjesta u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Tačne okolnosti i uzrok smrti se istražuju.
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