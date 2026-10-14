Logo

Akcija ”Jezero”: Đeriću i Daciću predložen pritvor

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 11:54

Komentari:

0
акција Језеро, одузета дрога и оружје
Foto: FUP

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Zlatku Đeriću i Emiru Daciću, uhapšenima u akciji ”Jezero” u kojoj je otkriveno više od 10 kilograma droge.

Đerić i Dacić osumnjičeni su za neovlašten promet drogom i nedozvoljeno držanje oružja i municije. Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.

U stanu i autu krio kokain i amfetamin

”Oni su osumnjičeni da su nabavljali i držali drogu radi dalje prodaje. Prilikom pretresa automobila i stana osumnjičenog Dacića pronađeno je i oduzeto oko 750 grama kokaina i oko 865 grama amfetamina, vaga za precizno mjerenje, kao i novac u iznosu od 9.200 KM i 1.250 evra, za koji se sumnja da potiče od prodaje droge”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

Полиција ФБиХ

Hronika

Poznato ko je uhapšen u akciji "Jezero"

Dodaju da je kod Dacića pronađen pištolj s okvirom u kojem se nalazilo šest metaka.

Đeriću oduzete puške i radio stanice

”U stanu osumnjičenog Zlatka Đerića pronađeno je oko 8,5 kilograma kanabisa, oko dva kilograma amfetamina, 3 kilograma ketamina. Pronađeno je i oko 3.300 tableta ekstazija, sedam litara amfetaminskog ulja, digitalne vage, vakumirke i druga oprema koja se može koristiti za vaganje i pakovanje opojnih droga, kao i četiri ručne radio-stanice”, navodi se u saopštenju.

Акција Камен

Hronika

Akcija “Kamen”: U šleperu otkriveno 100 kilograma marihuane

Dodaje se da je od Đerića pduzeto pet pušaka, jedan automatski pištolj, više okvira za oružje, optički nišani i veća količina municije. Inače, Zlatko Đerić je ranije osuđivan za trgovinu narkoticima na kaznu zatvora od dvije godine.

O prijedlogu za pritvoru odlučivaće Opštinski sud u Sarajevu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Akcija Jezero

Zlatko Đerić

Emir Dacić

FUP

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Maloljetnik osumnjičen za krađu: Iz kuće nestali nakit i novac

1 h

0
Акција ”Сиријус”: СИПА хапсила у Источном Сарајеву

Hronika

Akcija ”Sirijus”: SIPA hapsila u Istočnom Sarajevu

1 h

0
Дрогу продавали информатору, осуђени на седам година затвора

Hronika

Drogu prodavali informatoru, osuđeni na sedam godina zatvora

1 h

0
МУП РС полиција лого возило

Hronika

Trebinjac uzeo pare za kuću, a radove nije ni započeo

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Akcija "Vertigo 2": Uhapšene četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

12

40

Muškarac iskorištavao dvije žene koje su živjele sa njim za prosjačenje

12

32

Zavrnute slavine zbog pucanja cijevi na Venecija mostu u Banjaluci

12

31

Peskov: Tramp ulaže napore da se kriza u Ukrajini usmjeri ka mirnom rješenju

12

19

Sutra isplata 68 miliona KM za borački dodatak i socijalna davanja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima