Akcija ”Jezero”: Đeriću i Daciću predložen pritvor

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Zlatku Đeriću i Emiru Daciću, uhapšenima u akciji ”Jezero” u kojoj je otkriveno više od 10 kilograma droge.

Đerić i Dacić osumnjičeni su za neovlašten promet drogom i nedozvoljeno držanje oružja i municije. Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.

U stanu i autu krio kokain i amfetamin

”Oni su osumnjičeni da su nabavljali i držali drogu radi dalje prodaje. Prilikom pretresa automobila i stana osumnjičenog Dacića pronađeno je i oduzeto oko 750 grama kokaina i oko 865 grama amfetamina, vaga za precizno mjerenje, kao i novac u iznosu od 9.200 KM i 1.250 evra, za koji se sumnja da potiče od prodaje droge”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

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Dodaju da je kod Dacića pronađen pištolj s okvirom u kojem se nalazilo šest metaka.

Đeriću oduzete puške i radio stanice

”U stanu osumnjičenog Zlatka Đerića pronađeno je oko 8,5 kilograma kanabisa, oko dva kilograma amfetamina, 3 kilograma ketamina. Pronađeno je i oko 3.300 tableta ekstazija, sedam litara amfetaminskog ulja, digitalne vage, vakumirke i druga oprema koja se može koristiti za vaganje i pakovanje opojnih droga, kao i četiri ručne radio-stanice”, navodi se u saopštenju.

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Dodaje se da je od Đerića pduzeto pet pušaka, jedan automatski pištolj, više okvira za oružje, optički nišani i veća količina municije. Inače, Zlatko Đerić je ranije osuđivan za trgovinu narkoticima na kaznu zatvora od dvije godine.

O prijedlogu za pritvoru odlučivaće Opštinski sud u Sarajevu.