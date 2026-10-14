Lažna obećanja ili manipulacija: Zašto se partneri naglo mijenjaju u vezi?

Na početku veze želi sve što želite i vi: brak, djecu, zajednički život, stabilnost i budućnost koja se podrazumijeva.

Govori prave stvari, pokazuje interesovanje i ostavlja utisak osobe koja zna šta hoće. A onda, kada odnos postane ozbiljniji, počinje da se povlači. Ono što je nekada želio odjednom više nije siguran da želi, planovi postaju neodređeni, a vi pokušavate da razumijete šta se dogodilo sa osobom koju ste upoznali.

Da li je sve vrijeme glumila, govorila ono što ste željeli da čujete samo da bi vas osvojila ili je zaista vjerovala u sve što je obećavala? O ovim pitanjima razgovarali smo sa psihološkinjom Sarom Ivanović, koja objašnjava da promjena ponašanja ne mora automatski da znači manipulaciju, ali da način na koji se neko odnosi prema sopstvenim obećanjima govori mnogo više od svega što je izgovorio na početku.

Neki se pretvaraju, a neki vjeruju u idealnu verziju sebe

Kada neko na početku odnosa govori da želi isto što i partner, a kasnije se ponaša potpuno drugačije, najlakše je zaključiti da je od početka lagao. Ipak, Sara Ivanović upozorava da takvo objašnjenje nije uvijek tačno.

To može da se desi iz više razloga, nema pravila. Ako neko na početku priča da želi isto što i vi, a kasnije živi potpuno drugačije, ne možemo samo na osnovu te promjene da znamo da li je osoba lagala. Možda je zaista u startu imala viziju da je to nešto što želi, ali postoji mogućnost da kasnije promijeni mišljenje, objašnjava psihološkinja.

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Međutim, postoje i oni koji svjesno prilagođavaju svoje ponašanje očekivanjima druge strane kako bi je osvojili. Sa druge strane, neki ljudi govore o svojoj idealnoj verziji sebe.

Neki ljudi se svjesno prilagođavaju onome što druga strana želi da čuje. Neki drugi mogu da govore o svojoj idealnoj verziji sebe. Zaista im se dopada ideja o braku, djeci, zajedničkom životu, ali ne razmišljaju o tome šta bi zapravo značilo preuzimanje te uloge, odnosno preuzimanje odgovornosti, obaveza i odricanja. Vole u teoriji, ali ne vole u praksi, kaže Ivanović.

Zajednički život nije samo dijeljenje lijepih trenutaka, a ozbiljna veza podrazumijeva odgovornost i kada odnos prestane da bude jednostavan. Takođe, postoje i oni koji se plaše odbijanja, pa na početku prećute razlike u vrijednostima.

Zašto nam se čini da smo upoznali drugu osobu?

Prvi mjeseci veze često su period u kojem partnera posmatramo kroz ono što nam se kod njega dopada i kroz ružičaste naočare zaljubljenosti.

Tu ulogu igra zaljubljenost, kada se vide samo mogućnosti, a ne ograničenja. Sve je lijepo. I kao da tek onda, kada odnos postane stabilniji, kreću neka druga pitanja: šta mi smeta, šta sam spremna da promijenim, šta treba drugi da promijeni. Tada se razlike vide mnogo jasnije, navodi ona.

Početak veze zato nije uvijek pouzdana slika onoga što će odnos postati, jer se neka ograničenja pokažu tek kada se partneri suoče sa konkretnim situacijama.

Čovjek ima pravo da se predomisli, ali mora da bude iskren

Svako ima pravo da tokom odnosa shvati da nešto više ne želi ili da nije spreman za brak i zajednički život. Sama promjena mišljenja ne dokazuje da je neko ranije lagao.

Čovjek ima pravo da promijeni mišljenje, da se uplaši kada postoji odgovornost, ali je jako bitno da to komunicira. Znači, da to jasno kaže, ističe Ivanović.

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Problem nastaje kada neko dugotrajno održava nadu u ono što je obećao, iako zna da to ne može da ispuni.

Nije stvar u tome da li je osoba nešto obećala ili mislila u startu. Postoji mogućnost da će se predomisliti, ali važno je da to komunicira, a ne da daje privid spremnosti ili pasivno-agresivno održava kontakt sa ciljem da tu postoji neka nada. Jer tu drugu osobu to zaista može da povredi, kaže psihološkinja.

Nisu spremni da ostanu, ali nisu spremni ni da odu

Postoje odnosi u kojima jedna osoba ne želi da napravi sljedeći korak, ali istovremeno ne želi ni da prekine vezu.

Dešava se često da ljudi ne mogu da prekinu taj odnos, odnosno nisu spremni da se odreknu tog odnosa, a nisu spremni ni da se upuste u taj odnos. Tu postoji ambivalencija i konflikt, gdje se javljaju problemi u relaciji, objašnjava Ivanović.

Najvažnije je šta se radi kada obećanje padne u vodu

Psihološkinja smatra da je od otkrivanja šta je neko mislio na početku mnogo važnije posmatrati kako osoba reaguje kada postane očigledno da postoji raskorak između riječi i postupaka.

Ocjenjujemo kako se osoba ponaša, ne samo ono što je rekla. Da li je posle toga stala i rekla: ipak ovo nije ono što sam mislila, nisam spremna na to. I to je u redu. Onda odgovorno pristupa tome da jasno kaže koje su želje, mogućnosti i kapaciteti, navodi Ivanović.

Zaljubljujemo se u mogućnosti, a zaboravljamo kapacitete

Na početku odnosa ljudi se često fokusiraju na idealne mogućnosti, umjesto na realne kapacitete partnera.

Ljudi se obično fokusiraju na mogućnosti, a manje na kapacitete. Koliko osoba može, odnosno šta je pokazala, objašnjava psihološkinja.

Kako odnos napreduje, očekivanja bi sve manje trebalo da se oslanjaju na ono što je neko obećao, a sve više na ono što zaista pokazuje kroz djela. Odnos živimo sa osobom koja je pred nama, a ne sa onom koja nam je obećala da će jednog dana postati, prenosi Ona.rs.