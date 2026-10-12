Ko se najčešće razvodi? Na listi zanimanja koja niko ne bi očekivao

Takvi uslovi mogu otežati održavanje partnerskih odnosa, a statistika je izdvojila deset grupa zanimanja s najvećim udjelom razvedenih osoba.

Ipak, važno je naglasiti da ovi podaci pokazuju povezanost, a ne dokazuju da određeni posao uzrokuje razvod. Na bračne odnose utiču brojni faktori, uključujući životne okolnosti, komunikaciju i međusobnu podršku partnera.

Medicinske sestre - 47,2 posto

Medicinske sestre često rade duge smjene, noću, vikendom i tokom praznika. Osim fizičkog umora, posao donosi i veliko emocionalno opterećenje zbog svakodnevne brige o bolesnim ljudima. Neusklađeni rasporedi mogu otežati provođenje vremena s partnerom i porodicom.

Bolničari i asistenti u psihijatrijskim ustanovama - 47,2 posto

Ovi radnici brinu o osobama s ozbiljnim zdravstvenim i psihičkim poteškoćama. Posao može biti fizički i emocionalno zahtjevan, a smjenski i noćni rad dodatno otežavaju usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza.

Vozači i pratioci vozila hitne pomoći - 47,3 posto

Rad u hitnoj pomoći donosi nepredvidive situacije, visok nivo stresa i suočavanje s teškim povredama i zdravstvenim stanjima. Noćne smjene, rad vikendom i emocionalno iscrpljujuće situacije mogu ostaviti manje vremena i energije za privatni život.

Nadzornici u zatvorskom sistemu – 47,5 posto

Rad u zatvorima podrazumijeva odgovornost, stalnu pažnju i suočavanje s konfliktima i kriznim situacijama. Takvo okruženje može biti izvor dugotrajnog stresa, dok smjene i rad vikendom mogu otežati porodičnu svakodnevicu.

Operateri mašina za presanje – 47,6 posto

Ovi radnici uglavnom rade u proizvodnim pogonima, gdje su smjenski rad i strogo određeno radno vrijeme česti. Fizički naporan posao i umor mogu uticati na vrijeme i energiju koje ostaju za partnerski odnos.

Rukovodioci radnika u uslužnim djelatnostima i ličnoj njezi – 47,6 posto

Organizacija zaposlenih, rješavanje svakodnevnih problema i odgovornost za funkcionisanje posla mogu donijeti dodatni pritisak. Ako se tome pridruže duge smjene i stalna dostupnost, održavanje ravnoteže između posla i privatnog života postaje zahtjevnije.

Vozači autobusa – 47,8 posto

Dugi sati na cesti, smjene, rad vikendom i tokom praznika obilježavaju svakodnevicu mnogih vozača autobusa. Takav raspored može smanjiti zajedničko vrijeme s partnerom i porodicom, a umor dodatno otežati usklađivanje obaveza.

Maser(i) – 47,9 posto

Maserima radno vrijeme često zavisi od termina koje traže klijenti, pa raspored može biti nepravilan. To može otežati planiranje zajedničkih aktivnosti i porodičnih obaveza. Ipak, sam procenat ne govori zbog čega dolazi do razvoda niti dokazuje da je zanimanje presudni faktor.

Telemarketinški operateri – 48 posto

Ovaj posao često uključuje veliki broj razgovora s klijentima, ostvarivanje prodajnih ciljeva i pritisak zbog radnih rezultata. Takvo okruženje može biti stresno, ali statistički podaci ne znače da su osobe koje rade u telemarketingu sklonije razvodu zbog samog zanimanja.

Ostali zdravstveni stručnjaci – 48,3 posto

Na prvom mjestu nalazi se grupa zdravstvenih stručnjaka koji nisu svrstani u posebne kategorije. Među njima su, na primjer, akupunkturisti, naturopati, podijatri i audiolozi.

Ova grupa bilježi udio razvoda od 48,3 posto. Odgovornost, zahtjevan rad i nepredvidivo radno vrijeme mogu predstavljati izazov za privatni život, ali rezultat ne pokazuje da su upravo ti faktori uzrok razvoda.

Statistika tako izdvaja zanimanja u kojima se susreću različiti radni pritisci i životni rasporedi. Ipak, nijedno zanimanje samo po sebi ne određuje sudbinu veze. Kvalitet odnosa zavisi od mnogo više od radnog mjesta, a međusobno razumijevanje, otvorena komunikacija i podrška mogu biti važni bez obzira na profesiju, piše Aloonline.