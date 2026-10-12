Kako je izveden prvi ljekarski pregled u svemiru?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sovjetska letelica Vashod-1 poletjela je u svemir sa kosmodroma Bajkonur 12. oktobra 1964. godine, a vratila se na planetu dan kasnije. Ovaj let bio je istorijski jer je prvi put u orbitu otišla letjelica sa više kosmonauta.
Beogradski list Borba na naslovnoj strani pisao je o ovom istorijskom poduhvatu u tekstu sa naslovom „Pilot, naučnik i ljekar lete zajedno oko Zemlje: U SSSR lansiran kosmički brod Vashod sa tri člana posade“ od 13. oktobra 1964:
„Sovjetska kosmonautika slavi još jedan veliki uspeh: kosmosom putuje, orbitom sputnjika oko Zemlje, vasionski brod Vashod sa tri člana posade. Evo imena ljudi i njihovih dužnosti na kosmičkom brodu:
VLADIMIR MIHAILOVIČ KOMAROV, komandant broda, pilot-kosmonaut, inženjerijski pukovnik;
KONSTANTIN PETROVIČ FEOKTISTOV, član ekipe, naučni saradnik – kosmonaut, kandidat tehničkih nauka;
BORIS BORISOVIČ JEGOROV, ljekar-kosmonaut.
Saopštenje o ovom kosmičkom podvigu objavljeno je danas preko svih radio-stanica i Centralne televizije SSSR-a u 11.45, a prethodilo mu je upozorenje koje je nekoliko puta ponavljano sljedećim riječima: ‚Pažnja, pažnja, govore i pokazuju sve radio-stanice Sovjetskog Saveza i Centralna televizija. Kroz nekoliko minuta objavićemo važno saopštenje.‘
I tačno u 11.45 objavljeno je:
‚Danas u 10.30 sati po moskovskom vremenu u Sovjetskom Savezu, u orbitu sputnjika oko Zemlje, novom moćnom raketom-nosačem, prvi put u svetu, lansiran je kosmički brod Vashod sa tri člana posade.‘
Zanimljivosti
"Zakazali smak svijeta", a datum je veoma blizu: Opet se priča o "kraju"
Borba je citirala dr Iliju Đuričića, predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je naglasio da je „lansiranjem prvog vasionskog broda sa tri putnika, dvojicom inženjera i jednim lekarom, Sovjetski Savez otvorio novu etapu kosmonautike“.
„Najmlađi član prve na svijetu vasionske posade je lekar Boris Jegorov.
- Drugovi! Kako se osjećate?
Ove riječi upućene članovima prve na svijetu kosmičke posade nisu dopirale sa Zemlje. Izgovorio ih je lekar Boris Jegorov u kabini vasionskog broda. Gotovo odmah po dolasku Voshoda u orbitu, on je prvi u istoriji kosmonautike izvršio ljekarski pregled u samom kosmosu“, pisala je Borba, prenosi Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Nauka i tehnologija
3 d0
Nauka i tehnologija
3 d0
Nauka i tehnologija
4 d0
Nauka i tehnologija
5 d0
Zanimljivosti
2 h0
Zanimljivosti
7 h0
Zanimljivosti
8 h0
Zanimljivosti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
15
30
15
18
15
13
15
10
15
05
Trenutno na programu