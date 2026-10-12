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Ko puni džepove? Ova tri znaka će do kraja jeseni da plivaju u novcu

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12.10.2026 12:49

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Ко пуни џепове? Ова три знака ће до краја јесени да пливају у новцу
Foto: Unsplash

Zvijezde su konačno okrenule leđa krizi za odabrane. Do kraja jeseni tri horoskopska znaka imaće nevjerovatnu priliku da potpuno riješe finansijske probleme, izbrišu dugove i naprave preokret iz snova.

Prije nego što stigne prvi zimski mraz, Ovan, Rak i Vaga uzimaju stvari u svoje ruke:

Ovan (Dodatni posao za pune džepove)

Ovnovi ne čekaju povoljne prilike, već ih sami stvaraju. Uz konkretne ciljeve i dodatne angažmane ili prve korake u biznisu, njihova energija donosi im ogromnu zaradu.

Rak (Čišćenje nereda i zarada)

Vrijeme je za iskren pregled budžeta i prodaju svega što samo skuplja prašinu po kući od stare garderobe do uređaja. Dvostruki pogodak koji čisti nered i puni novčanik.

Vaga (Briljantni pregovori i ušteda)

Vješti u pregovorima, ovaj znak otkriva gdje novac curi. Kroz pametnije upravljanje troškovima i razgovore sa bankama izriču znatne uštede i niže kamate.

Za ova tri znaka kraj jeseni donosi prestanak bježanja od brojeva svaki pametan potez ili odluka sada se direktno pretvara u čist novac, prenosi Krstarica.

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