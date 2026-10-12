Dnevni horoskop za 12. oktobar: Blizancima naporno, Djevice na iglama

OVAN

Velika podrška od onih sa kojima danas dolazite u kontakt, jer imate pravi pristup i ljudi prihvataju vaše ideje i vođstvo. Dan je savršen da upoznate osobu koja će vas osvojiti i šarmirati na prvi pogled. Do kraja dana moguće je da već ugovorite susret i sastanak sa njom.

BIK

Osjećate da vam malo fali da napravite važan dogovor i usmjerićete svoje snage na realizaciju. Neki neočekivan trošak će vam za kratko pokvariti raspoloženje. Ipak, u drugom dijelu dana, kada vam predstoji susret sa voljenom osobom, ponovo se vraćate u svoj optimistični fazon.

BLIZANCI

Danas vas čeka gomila obaveza i pitanje je kako ćete sve ovo izgurati. Nemojte dozvoliti sebi da se pogubite u moru onoga što morate završiti, i nemojte smetnuti sa uma susret sa voljenom osobom, jer vam to zaista može jako zamjeriti.

RAK

Niste dobili očekivanu podršku od strane kolega ili poslovnog saradnika, i jasno vam je da ćete veći dio tereta obaveza morati da preuzmete na sebe. Sve ovo će vas u velikoj mjeri iscrpeti i pitanje je da li ćete biti u dovoljno dobrom raspoloženju da se vidite sa emotivnim partnerom.

LAV

Neke vijesti su vas u priličnoj mjeri obradovale, a mogu se vezivati za poslovni, ali i za finansijski segment. Pojedinima ovo čak mogu biti novosti vezane za zaposlenje ili promjenu ugovora o radu. Jako veliki podsticaj u emotivnom segmentu, osjećate privlačnost ka osobi koju ste tek upoznali.

DJEVICA

Čekate vijesti o pokretanju novog posla ili projekta, i osjećate se kao na iglama. Ako ovo bude uspjeli da „odradite“ možete se radovati i nekom povećanju priliva. Sitnije razmirice u odnosu sa voljenom osobom, pogotovo ako ste u braku.

VAGA

Kratkotrajno razmimoilaženje ili nerazumijevanje sa nadređenima sredinom dana. No, svjesni ste da su vaše namjere bile najbolje, pa se i nećete pretjerano opterećivati. Drago vam je što neko reaguje na vas i otvoreno vam to pokazuje. Uživate u flertovanju.

ŠKORPIJA

Nema potrebe da se ustručavate ili da budete nesigurni. Vaša inicijativa po nekim pitanjima je danas više nego dobrodošla i lako možete pokrenuti situaciju u željenom pravcu. Razgovor sa nekim ko vam je emotivno jako bitan. Osjećate da se ovoj osobi sve više približavate.

STRIJELAC

Danas one promjene koje pokušavate da pokrenete idu sporo, a sigurno je da se nećete na pravi način sporazumevati ni sa onima sa kojima najbliže sarađujete. Previše ste umorni i iscrpljeni, pa će vam odgovarati da provedete mirno popodne sa partnerom.

JARAC

Teško je sporazumjeti se sa nekim ljudima, ali to ne treba da vas obeshrabri. Vi nastavite onim tempom i na način koji ste zacrtali. Potrebna vam je podrška od strane voljene osobe i želite da vam se posveti. Možda nećete moći da provedete zajedno onoliko vremena koliko vam je potrebno.

VODOLIJA

Savršen dan da završite sve ono što ste planirali od obaveza. Sve će vam lako ići od ruke, a i okolnosti su na vašoj strani, pa zgrabite priliku da neke teže stvari privedete kraju. Vrlo ste zadovoljni postignutim. Skladan odnos sa voljenom osobom, a slobodnima mogućnost novog poznanstva.

RIBE

Moraćete neke stvari u hodu da promijenite da biste uspjeli da se uklopite sa drugima i završite posao ili obavezu koju ste isplanirali. Očekujete podršku od nekih ljudi, ali danas nećete moći da se oslonite na njih, već samo na sebe. Osjećate se emotivno distancirano i povlačite se, prenosi Ona.rs.