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Za ove znakove slijedi finansijski bum: Brige o dugovima postaće prošlost

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10.10.2026 18:22

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Mlad Mjesec u Vagi mijenja finansijsku situaciju nabolje. To će se naročito odraziti na Vodolije, Blizance i Rakove koji će se riješiti dugova i moći će da zahvaljujući novčanom dobitku realizuju brojne planove, tvrde astrolozi.

Mlad Mesec u Vagi će ovako djelovati na tri horoskopska znaka, miljenike zvijezda u narednom periodu.

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Vodolija

Vodolija prva osjeti kako joj se pare lijepe za prste, i to će se bukvalno desiti od narednog ponedjeljka. Osoba kojoj ste pozajmili novac prije godinu dana konačnoće vam vratiti dug. Uz to, posao iz inostranstva koji je bio neizvjestan, dobija zeleno svjetlo.

Vodolijama koje rade sa nekretninama, hranom ili se bave određenim poslovima koji imaju veze sa zemljom, stiže ponuda koju ne mogu da odbiju. Ako se dvoumite da li da prodate stan ili auto, sačekajte do kraja oktobra. Cijena će biti veća nego što očekujete. O iznosima ne pričajte dok novac ne legne na račun, jer je zavist najveći neprijatelj ovog perioda, poručuju astrolozi.

Blizanci

Blizanci su mjesecima radili bez nagrade, a sada kreće pravi finansijski preokret. Šef koji je zaboravio na vaše prekovremene sate odjednom će se sjetiti koliko ste se zalagali i pomenuće povišicu. Ako radite kao frilenser, u istoj nedjelji javljaju vam se dva klijenta sa hitnom ponudom.

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Najvažnije za vas je da ne prihvatite prvu ponudu. Blizanci koji pregovaraju u posljednjoj nedjelji oktobra dobijaju dvadeset do trideset odsto više nego što su tražili. Ovo je pravo vrijeme da naplatite stare fakture koje su godinama po fiokama.

Rak

Rak je znak koji od 10. oktobra dobija ono što je čekao dugo. Banka odobrava refinansiranje pod boljim uslovima, ili stiže novac sa strane koji odjednom pokriva ratu. Mnogi Rakovi će zatvoriti minus na kartici i konačno neće više brinuti dugovima koji su ih mjesecima pritiskali.

Stari posao koji ste odbili vraća se sa boljom platom, član porodice vam bez najave vraća pozajmicu, stiže neočekivana uplata za posao iz prošle godine, otvara se prilika za dodatni honorar vikendom... sve to može da očekuje ovaj znak.

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Astrolozi poručuju da Rak koji ima hrabrosti da kaže ne lošoj ponudi, dobija bolju opciju za sedam dana, piše Krstarica.

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