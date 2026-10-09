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Stiže posljednji retrogradni Merkur u ovoj godini: Evo koji znakovi će biti na najjačem udaru

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09.10.2026 17:27

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Планета Меркур
Foto: pexels/Zelch Csaba

Merkur i Venera kreću retrogradnim hodom u znaku Škorpije, pa će razgovori, odnosi, stare emocije i odluke iz prošlosti ponovo dobiti svoje mjesto.

Za tri horoskopska znaka ovo neće biti običan period preispitivanja - biće to svojevrsni dupli test, jer će istovremeno morati da se suoče sa onim što misle i onim što osjećaju.

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Ovaj astrološki period od 24. oktobra do 13. novembra 2026. kojim će "dirigovati" retrogradni Merkur može da podsjeti na događaje i obrasce iz prošlosti koji nisu sasvim razriješeni. Posebno će biti važno da ne donosite zaključke na brzinu i ne pokušavate da pobjegnete od tema koje se ponovo pojavljuju. Ono što sada djeluje kao frustracija ili zastoj možda je upravo prilika da se jedno poglavlje konačno zatvori, ali pod prilično teškim okolnostima. Tri horoskopska znaka biće posebno "pod lupom" za vrijeme trajanja posljednjeg retrogradnog Merkura u 2026. godini.

Škorpija - test identiteta, ljubavi i ličnih odluka

Škorpije će ovaj period osjetiti najdirektnije, jer se retrogradni Merkur i Venera nalaze upravo u njihovom znaku. Kao da se reflektor usmjerava pravo na vas - na način na koji se predstavljate drugima, odluke koje donosite i odnose u kojima se nalazite. Merkur može da vrati stare razgovore, nedovršene teme i riječi koje su ostale neizgovorene. Moguće je da ćete ponovo razmišljati o odluci za koju ste vjerovali da je odavno iza vas ili da ćete dobiti priliku da razgovarate sa osobom sa kojom je nešto ostalo nedorečeno. Postoji rizik i od tektonskih promjena na poslu, ali ne brinite - Univerzum će vas nagraditi za dosadašnje rezultate i donijeti prilike kakve niste mogli ni da sanjate.

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Venera, s druge strane, stavlja naglasak na ljubav i vrijednosti. Stari odnos, bivša ljubav ili pitanje povjerenja mogu ponovo postati važni. Dupli test za Škorpiju jeste pitanje: da li zaista želite ono za čim jurite ili se samo vraćate nečemu poznatom? Ne morate odmah da znate odgovor. Ovaj period više traži iskrenost prema sebi nego velike poteze.

Bik - test ljubavi, partnerstva i povjerenja

Bik će retrogradni Merkur i Veneru najviše osjećati kroz partnerske odnose. Ovo može biti period u kom se preispituje ono što ste dugo smatrali sigurnim. Merkur može donijeti nesporazume, vraćanje na stare razgovore i pitanja koja nikada nisu dobila pravi odgovor. Partner može izgovoriti nešto što će vas natjerati da drugačije pogledate na odnos, ali isto tako vi možete shvatiti da ste neke svoje potrebe predugo prećutkivali.

Venera dodatno pojačava temu ljubavi, bliskosti i povjerenja. Kod zauzetih Bikova mogu se otvoriti pitanja budućnosti veze, dok slobodni mogu ponovo sresti osobu iz prošlosti ili početi da razmišljaju o odnosu za koji su vjerovali da je završen.

Dupli test za Bika je jednostavan, ali težak: da li ostajete u odnosu zato što ga zaista želite ili zato što se plašite promjene? Retrogradni period nije idealan za donošenje konačnih odluka u afektu, ali jeste odličan za iskren razgovor sa sobom.

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Blizanci - test posla, svakodnevice i pravca kojim idete

Blizanci će tokom ovog perioda najviše preispitivati posao, obaveze i svakodnevni način života. Merkur je vaš vladar, pa njegov retrogradni hod često osjećate snažnije nego drugi znakovi. Moguće su promjene planova, kašnjenja, vraćanje na stare poslovne teme ili ponovno otvaranje pitanja za koje ste mislili da su riješena. Neko iz prošlosti može se pojaviti sa novom ponudom ili idejom, ali pre nego što kažete "da", dobro provjerite sve detalje.

Venera ovde dodaje još jednu važnu temu - pitanje zadovoljstva. Možete shvatiti da vam nešto što ste dugo radili više ne donosi isto zadovoljstvo ili da ste previše energije trošili na obaveze koje vam ništa ne vraćaju.

Dupli test za Blizance biće da usklade ono što moraju sa onim što zaista žele. Nije svaka prilika dobra prilika, niti je svaka promjena razlog za strah. Ponekad je upravo zastoj potreban da biste vidjeli kojim putem više ne želite da idete.

Za Škorpiju, Bika i Blizance ovo može da bude period neprijatnih pitanja, ali i važnih odgovora. Merkur vraća teme koje nisu razjašnjene, dok Venera pokazuje šta nam je zaista važno u ljubavi, odnosima i sopstvenim vrijednostima.

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Zato nemojte svaku prepreku doživljavati kao kaznu. Neke stvari se vraćaju upravo zato da biste ih ovog puta vidjeli drugačije. Kad retrogradni period prođe, ono što je sada delovalo kao haos može postati razlog zbog kojeg ste konačno zatvorili vrata koja su dugo ostajala odškrinuta.

(Blic Žena)

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