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Sveštenik objasnio šta uraditi kod kuće ako ne možete na groblje za Miholjske zadušnice

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09.10.2026 16:38

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Паљење свијећа испред Храма Христа Спаситеља поводом обиљежавања годишњице од Олује
Foto: ATV

Miholjske zadušnice ove godine obilježavaju se u subotu, 10. oktobra, i predstavljaju jedan od četiri velika dana u godini posvećena molitvenom sjećanju na preminule.

Ove zadušnice uvijek se obilježavaju u subotu prije Miholjdana (12. oktobar), pa zato svake godine mijenjaju datum.

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Zadušnice nisu samo običaj, već dan kada se vjernici posebno mole za pokoj duša svojih preminulih. Zato se ovaj dan provodi mirnije, uz sjećanje na one koji više nisu sa nama.

Šta se radi na Miholjske zadušnice?

Vjernici, kada su u mogućnosti, odlaze u crkvu i na groblje. U crkvi se nakon liturgije služi parastos za upokojene, zbog čega vjernici donose kuvano žito, crno vino i svijeće. Žito nas podsjeća na vaskrsenje i Hristove riječi da žito donosi rod tek kada umre i to ne u zemlji i mraku, već u svjetlosti sunca. Crno vino kojim se preliva žito, označava Božije milosrđe kojim se liječe rane grijeha. Svijeća je simbol Hristove svjetlosti svijetu, koja obasjava i duše preminulih.

Žito bi na zadušnice trebalo odnijeti na groblje i pomoliti se Bogu za duše upokojenih, a potom preliti grobove crnim vinom u formi krsta.

Sveštenik Radoslav Savović ističe kako su to najvažniji običaji za zadušnice koje treba da ispoštujemo kao pravoslavci, dok iznošenje hrane i objedovanje na grobovima naziva paganstvom.

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"To je paganizam i nema veze sa pravoslavljem", ističe on. Na pitanje šta bi trebalo da urade oni koji zbog obaveza ili bolesti nisu u mogućnosti da odu na groblje ili u crkvu, kaže:

"Neka se pomole za svoje preminule srodnike, kumove, prijatelje u svojim domovima", ističe otac Radoslav, ističući da je to suština zadušnica i najvažnije što treba da uradimo za duše svojih bližnjih.

Šta se nikao ne radi na zadušnice?

Zadušnice su dan posvećen pokojnicima i molitvi, pa se ne smatraju danom za slavlja, veselja i bučne zabave. Ipak, mnogi običaji koji se prenose s generacije na generaciju nisu isto što i crkvena pravila. Zato je važno razlikovati ono što pripada crkvenom učenju od narodnih vjerovanja i lokalnih običaja.

Miholjske zadušnice prije svega podsećaju na prolaznost života i značaj sjećanja na preminule.

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Odlazak na groblje, paljenje svijeće i pripremanje pomena imaju smisla onda kada su praćeni molitvom i iskrenim sjećanjem na one kojih više nema.

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pravoslavlje

običaji

sveštenik

Miholjske zadušnice

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