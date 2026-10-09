U Srpskoj rođeno 25 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 14 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Šest beba rođeno je u Prijedoru, po četiri Banjaluci i Doboju, po tri u Bijeljini i Gradišci, te po jedna u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Foči, Trebinju i Nevesinju.
U Prijedoru su rođena tri dječaka i tri djevojčice, u Banjaluci tri djevojčice i jedan dječak, u Doboju dva dječaka i dvije djevojčice, u Bijeljini i Gradišci po dva dječaka i po jedna djevojčica, u Istočnom Sarajevu jedan dječak, a u Zvorniku, Foči, Trebinju i Nevesinju po jedna djevojčica.
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