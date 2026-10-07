Djetetu u Banjaluci greškom data pogrešna vakcina

Petnaestomjesečnom dječaku je u banjalučkom Savjetovalištu za bebe greškom data druga doza vakcine „Pentaksim“, iako je prema nalogu pedijatra trebalo da primi vakcinu protiv hepatitisa B (HBV).

Dječak je prethodno imao reakciju na prvu dozu „Pentaksima“, a tri dana nakon što mu je greškom data druga doza te vakcine, završio je u Hitnoj pomoći zbog pojave urtikarije po tijelu.

Iz JZU „Dom zdravlja“ u Banjaluci potvrđeno je da su upoznati sa slučajem i da su odmah zatražili izjašnjenje osoblja Specijalističkih ambulanti iz pedijatrije. Iz ove ustanove, međutim, nisu odgovorili na pitanja o zdravstvenom stanju djeteta, eventualnom pokretanju disciplinskog postupka i obavještavanju zdravstvene inspekcije, piše Glas Srpske.

Majka tvrdi da je greška otkrivena tek nakon vakcinacije

Majka dječaka Jelena Nuždić rekla je da je 17. septembra dovela sina na redovnu vakcinaciju protiv hepatitisa B, za koju je imala potvrdu pedijatra.

"Sve troje djece primalo je redovne vakcine bez posljedica, a najmlađi dječak reagovao je samo na prvu dozu 'Pentaksima'. Zato smo dogovorili sa pedijatrom da prvo primi treću dozu HBV-a, na koju ranije nije imao reakcije", navela je Nuždićeva.

Prema njenim riječima, medicinska sestra je tek nakon davanja vakcine upitala majku: „Šta biste rekli kada bih vam sada rekla da sam vam dala drugu dozu Pentaksima?“

Majka je, kako navodi, upitala kako je moglo doći do takvog propusta, na šta joj je sestra rekla da joj je „stresno na poslu“ i da je u kartonu gledala koje vakcine dijete nije primilo, umjesto da je provjerila nalog pedijatra.

Pedijatar odbio promjenu naloga

Prema riječima majke, umjesto izvinjenja ili zadržavanja djeteta na posmatranju zbog moguće alergijske reakcije, sestra je pred njom pozvala pedijatra i zatražila da u elektronskom sistemu promijeni nalog.

Pedijatar je to, kako navodi Nuždićeva, odbila i pristala jedino da unese napomenu da je doza „Pentaksima“ data greškom.

Urtikarija se pojavila tri dana kasnije

Trećeg dana nakon vakcinacije, 20. septembra, na tijelu dječaka pojavila se teška urtikarija.

"Odveli smo dijete u Hitnu pomoć, gdje su potvrdili da je riječ o alergijskoj reakciji i upozorili nas da je uobičajeno da svako naredno izlaganje alergenu izaziva ozbiljnije simptome", rekla je majka.

Reakcija i nakon prve doze „Pentaksima“

Problemi sa vakcinacijom dječaka, prema navodima majke, počeli su u avgustu 2025. godine, kada je nakon prve doze „Pentaksima“ dobio reakciju na stopalima.

Roditelji su ga, kako navode, vodili dermatologu, kao i na Infektivnu i Kožnu kliniku UKC-a Republike Srpske, ali ljekari nisu mogli sa sigurnošću da utvrde uzrok reakcije. Nakon privatnog pregleda, kako navodi majka, postavljena je dijagnoza eritema anulare.

Imunolog na UKC-u Republike Srpske, prema njenim riječima, smatrao je da je reakciju izazvao „slučajni virus“ i odbio mogućnost testiranja na alergije u ovoj ustanovi, iako je to predložio pedijatar.

Kako je pedijatar bio skeptičan u vezi sa primanjem druge doze „Pentaksima“, uprkos nalazu imunologa u kojem je navedeno da se nastavi imunizacija ovom vakcinom, roditeljima je preporučeno da testiranje obave u Beogradu ili Zagrebu, jer im je rečeno da se takvo testiranje ne radi na UKC-u Republike Srpske. Zbog toga su, kako navode, zakazali testiranje za decembar.

Dom zdravlja zatražio izjašnjenje osoblja

Iz Uprave JZU „Dom zdravlja“ Banjaluka saopšteno je da su zvanično upoznati sa slučajem.

"Uprava JZU Dom zdravlja u Beogradu zvanično je upoznata sa navedenim događajem. Odmah po saznanju, proslijeđen je zahtjev za hitno izjašnjenje osoblju Specijalističkih ambulanti iz pedijatrije. S obzirom na to da je dijete registrovano u privatnoj pedijatrijskoj ambulanti, zatražićemo podatke i od nadležnog pedijatra, nakon čega ćemo preduzeti zakonom propisane mjere", navedeno je iz Doma zdravlja.

Na pitanja o eventualnom pokretanju disciplinskog postupka, zdravstvenom stanju dječaka i obavještavanju zdravstvene inspekcije, nije odgovoreno.