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Banjaluka: Privremeno zatvoren parking na ovoj lokaciji

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07.10.2026 09:14

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Паркинг за особе са инвалидитетом
Foto: ATV

Zbog održavanja sahrane Biljane Plavšić, privremeno je zatvoren parking u Ulici Miše Stupara u Banjaluci.

Iz Grada Banjaluka apeluju na vozače da tokom trajanja privremene mjere koriste alternativna parking mjesta.

Nakon završetka sahrane, parking u ovoj ulici ponovo će biti dostupan građanima, poručili su iz Grada Banjaluka.

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Tagovi :

Banja Luka

Parking

Gradska uprava Banjaluka

saopštenje

Vozači

komemoracija

sahrana

Biljana Plavšić

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