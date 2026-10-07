Banjaluka: Privremeno zatvoren parking na ovoj lokaciji

Autor:ATV redakcija
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Zbog održavanja sahrane Biljane Plavšić, privremeno je zatvoren parking u Ulici Miše Stupara u Banjaluci.
Iz Grada Banjaluka apeluju na vozače da tokom trajanja privremene mjere koriste alternativna parking mjesta.
Nakon završetka sahrane, parking u ovoj ulici ponovo će biti dostupan građanima, poručili su iz Grada Banjaluka.
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