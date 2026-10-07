Banjaluka: Privremeno zatvoren parking na ovoj lokaciji

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Zbog održavanja sahrane Biljane Plavšić, privremeno je zatvoren parking u Ulici Miše Stupara u Banjaluci.

Iz Grada Banjaluka apeluju na vozače da tokom trajanja privremene mjere koriste alternativna parking mjesta. Nakon završetka sahrane, parking u ovoj ulici ponovo će biti dostupan građanima, poručili su iz Grada Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.