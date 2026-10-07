Kuda god krenete – kolona: Banjaluka danima u saobraćajnom haosu! Ovdje su najveće gužve

Banjalučani se već danima suočavaju sa saobraćajnim gužvama koje više nisu rezervisane samo za jutarnji odlazak na posao i u školu ili popodnevni povratak kući.

Kolone se formiraju tokom većeg dijela dana, a pojedini gradski pravci satima ostaju opterećeni. Ono što je ranije bilo pravilo u određenim periodima sada sve češće postaje svakodnevica. U Banjaluci se i oko podneva vozi usporeno, a zastoj sa jedne saobraćajnice lako se prelije na okolne ulice.

Jedno od trenutno najkritičnijih područja je istočni dio grada.

Gdje su najveće gužve?

Nakon izmjene režima saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice kod „Audi servisa“, kolone su zabilježene na Istočnom tranzitu, ali i na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića, Bulevaru vojvode Živojina Mišića i Bulevaru Desanke Maksimović u pravcu Rebrovca.

Posebno je opterećen Borik, gdje su ranije zabilježene kolone u Aleji Svetog Save, Gundulićevoj ulici i uz Istočni tranzit kod Kampusa. Problem je što se vozači, pokušavajući da izbjegnu glavne saobraćajnice, prebacuju u manje ulice, pa se kolone šire i na sporednu mrežu.

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Klašnice - Banjaluka

Dodatni pritisak postoji i na pravcima prema Lazarevu, Šargovcu i ulazima u grad. Radovi na dionici Klašnice–Banjaluka već su ranije stvarali kilometarske kolone, posebno od Prijedorske petlje prema gradu, a „Putevi Republike Srpske“ su zbog toga najavljivali nastavak radova u fazama kako bi se izbjeglo istovremeno zatvaranje više dionica.

Zašto je Banjaluka stalno zakrčena?

Jedan od glavnih razloga su brojna gradilišta i izmjene režima saobraćaja.

Trenutno je posebno značajna izmjena na Istočnom tranzitu zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta M1-108 i Bulevara vojvode Živojina Mišića. Prema obavještenju Gradske uprave, izmjena režima uvedena je 5. oktobra i trajaće do završetka radova na kolovoznoj konstrukciji.

Problem, međutim, nije samo jedno gradilište. Saobraćajna mreža je već opterećena velikim brojem vozila, pa svaka zatvorena ili sužena traka pravi dodatni pritisak na susjedne pravce.

Koliko ima registrovanih vozila u Banjaluci?

Banjaluka bilježi stalan porast novoregistrovanih vozila, a trenutno registrovano 100.659 motornih vozila, od čega je 79.535 automobila i 3.524 mopeda i motocikla.

Brojni radovi na saobraćajnicama i infrastrukturi tokom godine doveli su do toga da vozači često nemaju mnogo izbora – jedan pravac je zatvoren ili usporen, pa se saobraćaj prebacuje na drugi, koji ubrzo postaje novo „usko grlo“.

Šta će uraditi nadležni?

Za sada je najkonkretnija mjera privremena regulacija i preusmjeravanje saobraćaja tokom radova, uz postavljanje privremene signalizacije. To je slučaj i na Istočnom tranzitu, gdje bi završetak radova na kolovoznoj konstrukciji trebalo da donese promjenu režima.

Dugoročno, međutim, ostaje pitanje kako rasteretiti gradsku mrežu koja je sve opterećenija, a u kojoj svakodnevno ogroman broj vozača gubi svoj novac i vrijeme.

Banjaluka već godinama širi saobraćajnu mrežu kroz koncept koridorskog razvoja, a Istočni i Zapadni tranzit trebalo bi da preuzmu dio saobraćajnog opterećenja. Sam Zapadni tranzit se, prema dosadašnjim najavama i podacima Grada Banjaluka ubraja među najopterećenije saobraćajnice u Republici Srpskoj.

Do tada, vozačima ostaje ono što već dobro poznaju, alternativni pravci, strpljenje i pitanje koje se sve češće postavlja: Da li su banjalučke gužve postale izuzetak ili nova svakodnevica?