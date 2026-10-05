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Naoružajte se strpljenjem: "Kilometarske" kolone u Banjaluci

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05.10.2026 17:47

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Саобраћај у Бањалуци
Foto: ATV

Kilometarske kolone vozila danas su ponovo zabilježene na ulicama Banjaluke.

Nepregledne kolone mogu se vidjeti u gotovo svim gradskim naseljima

Ogromne gužve zabilježene su u pravcu od Kampusa pored dvorane "Borik" prema centru. Takođe, ogromne kolone vozila su i na potezu od Teniskog centra prema naselju Borik.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske mole vozače za oprez i strpljenje.

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Banja Luka

saobraćaj

gužva u saobraćaju

Kolone vozila

Auto-moto savez Republike Srpske

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