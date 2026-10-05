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"Najveće iznenađenje za opoziciju jeste velika pobjeda SNSD-a u Banjaluci"

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05.10.2026 18:30

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Нина Сајић
Foto: ATV

Bilo je očekivano da će za srpskog člana Predsjedništva ubjedljivo pobijediti Željka Cvijanović. U najoptimističnijim prognozama nije se očekivala ovolika pobjeda Save Minića, rekla je Nina Sajić, profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci.

"Mislim da je za srpskog člana Predsjedništva bilo očekivano da će Željka Cvijanović da ubjedljivo pobijedi. Čak i pokušaj da se opravda poraz druga dva kandidata, i kada zbrojite njihove glasove, čak i da je bio jedan kandidat opozicije, Cvijanović bi svakako pobijedila", kaže Sajić.

Prema njenim riječima, Željka Cvijanović je u vođenju politike Republike Srpske , pokazala veliku ozbiljnost kao i da je u zadnje četiti godine uspjela odbraniti Republiku Srpsku.

"Cvijanović je, to govore ovi glasovi, uspjela da pokaže mudrost i zrelost da Republiku Srpsku vodi u vrlo izazovnim vremenima, ne samo na unutrašnjem planu nego i na međunarodnom planu", kaže Sajić.

Pobjeda Save Minića

Kako navodi još jedna pobjeda koja je bila očekivana jeste pobjeda Save Minića za predsjednika Republike Srpske.

"I u najoptimističnijim prognozama nije se očekivala ovolika pobjeda Save Minića. Savo Minić nije došao preko noći, to je osoba koje je imala svoju karijeru od advokata, načelnika Opštine Šamac, ministra poljoprivrede i bio je predsjednik Vlade Republike Srpske u vrlo izazovnim vremenima. Uspio je da pronađe način kako da izađemo iz situacije koja nam se nametala tim odlukama Ustavnog suda, visokog predstavnika i on je pronašao način da se prilagodi datim okolnostima", pojašnjava Sajić.

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Ipak, najveće iznenađenje za opoziciju na izborima jeste velika pobjeda SNSD-a u Banjaluci. Iako je Banjaluka godinama bila bastion gradonačelnika Draška Stanivukovića, politike koje vodio pokazale su da taj bastion ipak i nije toliko čvrst, dodaje Sajić.

"SNSD je pokazao da može da očuva Republiku Srpsku", rekla je Sajić.

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Tagovi :

Republika Srpska

Nina Sajić

Izbori 2026

Savo Minić

Željka Cvijanović

Banja Luka

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