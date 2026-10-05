Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

Autor:ATV redakcija
Komentari:7
Hvala svima na čestitkama i lijepim riječima. Kome ne stignem lično da odgovorim, neka ne zamjeri, svaka poruka mi mnogo znači, poručio je nakon izborne pobjede SNSD-ov Savo Minić.
"Biću predsjednik svih građana Republike Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru, naciju i bilo koju drugu pripadnost. Kao što sam obećao, moja kancelarija u naredne četiri godine biće cijela Srpska, od Novog Grada do Trebinja. Vidimo se na terenu!", naveo je on na Iksu
Hvala svima na čestitkama i lijepim riječima. Kome ne stignem lično da odgovorim, neka ne zamjeri, svaka poruka mi mnogo znači. Biću predsjednik svih građana Republike Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru, naciju i bilo koju drugu pripadnost. Kao što sam obećao, moja kancelarija u naredne četiri godine biće cijela Srpska, od Novog Grada do Trebinja. Vidimo se na terenu!— Savo Minić (@minic_savo) October 5, 2026
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