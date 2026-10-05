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Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

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05.10.2026 14:25

Komentari:

7
Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију
Foto: Ustupljena fotografija

Hvala svima na čestitkama i lijepim riječima. Kome ne stignem lično da odgovorim, neka ne zamjeri, svaka poruka mi mnogo znači, poručio je nakon izborne pobjede SNSD-ov Savo Minić.

"Biću predsjednik svih građana Republike Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru, naciju i bilo koju drugu pripadnost. Kao što sam obećao, moja kancelarija u naredne četiri godine biće cijela Srpska, od Novog Grada do Trebinja. Vidimo se na terenu!", naveo je on na Iksu

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Tagovi :

Savo Minić

predsjednik Republike Srpske

SNSD

pobjeda

Komentari (7)

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