"Pobjedom SNSD-a stvoreni preduslovi za novo poglavlje u životu Srpske"

Izborom kandidata SNSD-a Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH i Save Minića za predsjednika Republike Srpske nastavlja se kontinuitet državotvorne politike koja je na proteklim izborima dobila više nego ubjedljivu podršku politički zrelog i osviješćenog naroda, ocijenili su iz Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske".

"Ubijeđeni smo da će formiranje stabilne skupštinske većine u Republici Srpskoj omogućiti da naša zemlja dalje izgrađuje svoju političku i ekonomsku samostalnost i proširuje međunarodno razumijevanje i podršku", navedeno je u čestitki Dodiku, koji je član Asocijacije od njenog osnivanja.

Iz Asocijacije su naglasili da će na tim temeljima u naredne četiri godine biti stvoreni realni preduslovi za novo poglavlje u životu Republike Srpske.

"Želimo da u fokusu, pored globalnih pitanja i razvijanja još kvalitetnijih veza sa SAD, bratskom Rusijom i Srbijom, prijateljskim Izraelom i Kinom, kao i Evropom koja se vraća svojim suverenističkim korijenima, bude i naš običan čovjek. Njemu i njegovoj porodici potrebno je omogućiti što kvalitetniji život i jasnu perspektivu ostanka i napretka u Republici Srpskoj", napomenuli su u Asocijaciji.

Članovi Asocijacije ocijenili su da su izbori protekli u fer, korektnoj i demokratskoj atmosferi, što je dokaz političke zrelosti svih birača.

"Nakon ovih izbora za sve stranke u Republici Srpskoj treba da ostane imperativ očuvanja demokratskih institucija kao jedinog garanta naše slobode, mira i stabilnosti", poručili su "Stvaraoci Republike Srpske", prenosi Srna.