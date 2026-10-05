SNSD i dalje ubjedljivo vodi za NSRS

SNSD je osvojio 194.978 glasova ili 38,98 odsto za Narodnu skupštinu Republike Srpske, najnoviji su podaci Centralne izborne komisije BiH, nakon obrađenih 93,70 biračkih mjesta.

Na drugom mjestu je Pokret Sigurna Srpska sa osvojenih 70.359 glasova ili 14,07 odsto, dok je na trećem mjestu SDS-Volja naroda koji je osvojio 60.681 glas ili 12,13 odsto.

Prema podacima ažuriranim u 12.15 časova, na četvrtom mjestu je koalicija DNS-NPS sa osvojenih 27.785 glasova ili 5,56 odsto, dok je koalicija SP-DEMOS-NDP dobila povjerenje 27.308 birača ili 5,46 odsto.

Republika Srpska "Pobjedom SNSD-a stvoreni preduslovi za novo poglavlje u životu Srpske"

Ujedinjena Srpska osvojila je 26.515 glasova, odnosno 5,30 odsto, SPS-Goran Selak 23.119 ili 4,62 odsto glasova, a Lista za pravdu i red 23.034 ili 4,61 odsto.

Važećih listića je 500.136 ili 90,82 odsto, nevažećih praznih 10.167 ili 1,85 odsto, a nevažećih iz drugih razloga 40.367 ili 7,33 odsto.