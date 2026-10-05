Logo

SNSD i dalje ubjedljivo vodi za NSRS

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 14:34

Komentari:

3
Милорад Додик СНСД
Foto: ATV

SNSD je osvojio 194.978 glasova ili 38,98 odsto za Narodnu skupštinu Republike Srpske, najnoviji su podaci Centralne izborne komisije BiH, nakon obrađenih 93,70 biračkih mjesta.

Na drugom mjestu je Pokret Sigurna Srpska sa osvojenih 70.359 glasova ili 14,07 odsto, dok je na trećem mjestu SDS-Volja naroda koji je osvojio 60.681 glas ili 12,13 odsto.

Prema podacima ažuriranim u 12.15 časova, na četvrtom mjestu je koalicija DNS-NPS sa osvojenih 27.785 glasova ili 5,56 odsto, dok je koalicija SP-DEMOS-NDP dobila povjerenje 27.308 birača ili 5,46 odsto.

ствараоци рс

Republika Srpska

"Pobjedom SNSD-a stvoreni preduslovi za novo poglavlje u životu Srpske"

Ujedinjena Srpska osvojila je 26.515 glasova, odnosno 5,30 odsto, SPS-Goran Selak 23.119 ili 4,62 odsto glasova, a Lista za pravdu i red 23.034 ili 4,61 odsto.

Važećih listića je 500.136 ili 90,82 odsto, nevažećih praznih 10.167 ili 1,85 odsto, a nevažećih iz drugih razloga 40.367 ili 7,33 odsto.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

nsrs

Opšti izbori

Opšti izbori 2026

Rezultati izbora 2026

Komentari (3)

Više iz rubrike

Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

Republika Srpska

Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

4 h

7
"Побједом СНСД-а створени предуслови за ново поглавље у животу Српске"

Republika Srpska

"Pobjedom SNSD-a stvoreni preduslovi za novo poglavlje u životu Srpske"

5 h

1
Предизборна трибина СНСД-а у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.

Republika Srpska

Miniću i Cvijanovićevoj najviše glasova u Trebinju

5 h

0
Додик: Орбан пријатељ који стоји уз нас у Бриселу и широм свијета када је најтеже

Republika Srpska

Dodik: Orban prijatelj koji stoji uz nas u Briselu i širom svijeta kada je najteže

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 05.10.2026.

18

57

Gori kamion na Rači, gužve neizbježne

18

53

Oglasio se predsjednik FS Portugala zbog Ronalda: "Odavno bi on otišao da..."

18

53

Gorica Dodik snimkom opisala Vukanovića nakon izbornog debakla

18

53

Kćerka Saše Popovića odustala od fakulteta: Evo čime se bavi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima